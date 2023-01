PiS: projekt noweli Kodeksu wyborczego ma zwiększyć frekwencję; KO: to bubel prawny, chcecie zrobić bałagan

Celem projektu noweli Kodeksu wyborczego jest zwiększenie frekwencji wyborczej i to, by liczenie głosów było jawne i transparentne - przekonywała Barbara Bartuś (PiS). Odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu chce klub KO. To bubel prawny, który wprowadzi bałagan - powiedział Robert Kropiwnicki (KO).

W Sejmie w środę trwa pierwsze czytanie projektu zmian w Kodeksie wyborczym autorstwa posłów PiS. Proponowane zmiany zakładają m.in. zwiększenie dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości, bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, a także zmiany związane ze sposobem ustalania wyników głosowania przez członków obwodowych komisji.

Poseł sprawozdawca Marek Ast (PiS) wskazywał, że wśród głównych celów projektu jest m.in. zwiększenie frekwencji wyborczej. Chodzi o to - mówił - by "wybory były powszechne nie tylko z definicji, ale by były realnie wyborami powszechnymi". "Diagnoza jest oczywista, bo przecież te dane statystyczne znamy wszyscy. Olbrzymia dysproporcja, jeśli chodzi o frekwencję wyborczą pomiędzy dużymi miastami, metropoliami, sięgająca często 70 proc., i niezwykle niska frekwencja wyborcza w małych ośrodkach, małych gminach, nawet na poziomie 40 proc." - uzasadniał Ast.

Wiceszefowa klubu PiS Barbara Bartuś podkreśliła, że klub PiS popiera projekt i chce, by nowelizacja jak najszybciej weszła w życie. Również Bartuś wskazywała, że rozwiązania zawarte w projekcie mają "zwiększyć frekwencję w każdych kolejnych wyborach". "Nie powinno być pustym sloganem nazwanie wyborów świętem demokracji. Najważniejsze zmiany, które w tym projekcie są, to przede wszystkim obowiązek tworzenia komisji we wszystkich miejscowościach zamieszkanych przez minimum 200 osób" - zaznaczyła. Jak dodała, obecnie taki obowiązek jest w miejscowościach zamieszkanych przez więcej niż 500 osób.

Wśród innych najważniejszych zmian zawartych w projekcie Bartuś wymieniła m.in. minimum dwa razy w dniu wyborów bezpłatny transport dla mieszkańców gmin i miejscowości, które zamieszkuje mniej niż 200 osób oraz możliwość bezpłatnego transportu dla osób powyżej 60. roku życia. "Mężowie zaufania po raz pierwszy będą mogli otrzymać diety, będzie to 50 proc. diety członka komisji" - kontynuowała. Podkreślała również, że każdy członek komisji obwodowej oraz mąż zaufania będzie mógł nagrywać przebieg głosowania i liczenia głosów oraz że "każdy głos będzie musiał być obejrzany przez każdego członka komisji wyborczej". "Nie będzie liczenia w podgrupach, nie będzie tych głosów pochowanych, tylko to liczenie będzie jawne i transparentne" - powiedziała posłanka PiS.

"Miło się tego słucha, co mówicie, tylko szkoda, że to nie jest prawda" - rozpoczął z kolei swoje wystąpienie poseł KO Robert Kropiwnicki. "Gdybyście to chcieli prawdziwie zrobić, to zrobilibyśmy to dużo wcześniej z czasem na zastanowienie i czasem na analizę. I to jest nieszczęście, że ważną sprawę, bardzo ważną, właściwie najważniejszą dla demokracji - Kodeks wyborczy - chcecie zmieniać tuż przed wyborami, w wielkim bałaganie. To jest nie do przyjęcia" - ocenił polityk.

Kropiwnicki przekazał, że klub KO opowiada się za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu. "Chcecie zmusić nas wszystkich do głosowania nad tym bublem prawnym, w momencie, gdy już właściwie zaczynają się wybory i kiedy jest ten element tej presji bardzo mocny" - powiedział pod adresem posłów PiS.

"Cisza legislacyjna jest wielką wartością, mówił o tym wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny. Te 6 miesięcy jest od pierwszej czynności wyborczej ma być liczone, a nie od dnia wyborów, a pierwsza czynność wyborcza będzie w lipcu, więc tak naprawdę już jesteśmy po terminach" - dodał poseł KO.

"Zawsze z wami jest tak - najpierw mówicie, że coś poprawiacie, a potem się okazuje, że zepsuliście. (...) Chcecie zmienić lokale wyborcze, ale zabieracie obowiązkową informację dla ludzi, gdzie mają głosować. (...) Chcecie zrobić jeden wielki bałagan" - powiedział również. "Wyrzucacie sędziów z regionalnych i terytorialnych komisji wyborczych, bo chcecie tam wprowadzić swoich pewnie ludzi, którzy mają pilnować tych wyborów. (...) Zmieniacie bardzo wrażliwy przepis - artykuł 106 dotyczący agitacji wyborczej. Obecnie agitację wyborczą może prowadzić na rzecz komitetu ktoś, kito ma zgodę pełnomocnika wyborczego, wy to wyrzucacie" - wyliczał poseł KO.