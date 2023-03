PiS przed akcją KO w woj. śląskim: my na Śląsku jesteśmy cały czas

My na Śląsku jesteśmy cały czas – mówił w Bytomiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Szarama, komentując rozpoczynającą się w piątek w woj. śląskim akcję Koalicji Obywatelskiej „Tu jest przyszłość”. Parlamentarzysta ocenił, że opozycja nie ma dla Śląska żadnych propozycji.

Posłowie PiS Wojciech Szarama, Barbara Dziuk i Grzegorz Matusiak zorganizowali konferencję prasową przed halą sportową w Bytomiu, gdzie w piątek po południu z mieszkańcami miasta spotka się lider PO Donald Tusk. W piątek i w najbliższych dniach politycy PO zaplanowali wiele spotkań w różnych miejscowościach woj. śląskiego.

Poseł Szarama, pytany, czy PiS odpowie podobną akcją skierowaną do mieszkańców regionu, powiedział, że "PiS jest z ludźmi cały czas". Jak mówił, "Platforma wreszcie zdecydowała się wyjechać w teren po tym, jak PiS ruszyło".

"Jeździmy po całej Polsce; przekazujemy informacje o tym, w jaki sposób pracuje rząd, jakie proponujemy Polakom rozwiązania, jakie proponujemy perspektywy" - powiedział polityk PiS, podkreślając, że działacze tej partii są aktywni także na Śląsku.

"My na Śląsku jesteśmy cały czas. I (…) oczekujemy konkretnych propozycji (ze strony opozycji - PAP), bo tych propozycji dla Śląska żadnych nie było. Propozycje zamykania kopalń to nie są żadne propozycje" - powiedział Szarama. Skandalem nazwał działania europosłów PO w Parlamencie Europejskim.

"Przecież oni głosują za likwidacją przemysłu węglowego, oni głosują za zniesieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski. A więc liczę na to, że po pobycie na Śląsku przynajmniej część polityków Platformy zrozumie, że nie można Polsce szkodzić, bo bezpieczeństwo energetyczne również zależy od polskiego węgla" - podkreślił poseł PiS, wskazując, iż "trzeba dokonywać restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, ale w sposób sensowy, który pozwoli ludziom normalnie funkcjonować".

"To jest apel do polityków PO o opamiętanie i działanie na korzyść państwa polskiego" - podsumował poseł. Jak mówił, piątkowa konferencja prasowa PiS w Bytomiu służyła m.in. przypomnieniu, "ile dobrego rząd PiS zrobił dla Śląska, dla Bytomia".

"To są dziesiątki, setki miliardów złotych. Zmieniona została cała infrastruktura, miliardy złotych zostały przedstawione na remonty, na budowę nowych dróg. W Bytomiu powstały nowe budynki, wyremontowanych zostało dziesiątki kilometrów dróg, powstały nowe obiekty sportowe. To wszystko dzięki rozsądnej, dobrej polityce PiS" - mówił Szarama.

"Premier Morawiecki obiecał w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w ramach specjalnego programu dla Śląska, kolejne pieniądze, które wzmocnią nasz region i będą prowadziły do sprawiedliwej, dobrej transformacji. Ale przemysł węglowy, górnictwo, nadal pozostaje bardzo ważną częścią naszego życia. To dzięki górnikom, dzięki temu, że rząd PiS potrafił zachować polskie kopalnie, mieliśmy w tym roku bezpieczną zimę, w naszych domach było ciepło i była energia elektryczna" - powiedział poseł. Jego zdaniem, w 2015 r. ówczesny rząd PO-PSL przeznaczył bytomską kopalnię Bobrek do likwidacji.

Podczas piątkowej konferencji w Bytomiu, pracownicy w górniczych mundurach trzymali plansze, przypominające zajścia przed Jastrzębską Spółką Węglową w lutym 2015 roku. Policja użyła wówczas broni gładkolufowej w starciach z protestującymi górnikami. "To była pokojowa manifestacja, górnicy przyszli bronić swoich miejsc pracy i życia Jastrzębia-Zdroju" - mówił poseł Matusiak.

"Nie było rozmów, nie było możliwości negocjacji, wszystko odbywało się na zasadzie siły" - dodał poseł, informując, że wielu górników zostało wówczas rannych. Matusiak przypomniał, że w lutym tego roku złożył w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju pozew przeciwko Donaldowi Tuskowi, zarzucając mu kłamstwo w wypowiedzi dotyczącej rannych górników.

"Wzywam pana do tej pory: proszę przeprosić górników, rannych górników. To nie byli chuligani, to nie byli kibole. Jeżeli pan jest w stanie przeprosić, jestem w stanie wycofać pozew" - zwrócił się pos. Matusiak do Donalda Tuska.

Uczestnicząca w konferencji posłanka Dziuk wymieniała inwestycje realizowane w regionie dzięki wsparciu rządu - m.in. przywrócenie połączenia kolejowego do lotniska w Pyrzowicach, a także inwestycje samorządów, które ruszyły dzięki - jak mówiła - rządowym programom. "Przyjeżdża pan na Śląsk, a co pan ma do zaoferowania Bytomiowi?" - pytała posłanka Dziuk, kierując pytanie do lidera PO. Przypomniała, że za rządów PO-PSL podniesiono wiek emerytalny.

B. wiceprezydent Bytomia Waldemar Gawron ocenił, że przyjazd Donalda Tuska do Bytomia niczego nie zmieni. Jego zdaniem, za rządów PO-PSL "Bytom był w jednym wielkim marazmie - bezrobocie sięgające ponad 20 proc., brak inwestycji, brak perspektyw, niczego praktycznie nie było" - mówił samorządowiec związany z PiS. Obecnie - ocenił - Bytom ma duże wsparcie ze strony rządu, a "mieszkańcom się dużo lepiej żyje".

Uczestnicy piątkowej konferencji PiS w Bytomiu nie mogli - decyzją straży miejskiej - wjechać samochodami na parking przed halą, gdzie po południu z mieszkańcami spotka się Donald Tusk. Komentowali, że organizator spotkania "wynajął" finansowaną z publicznych środków straż miejską do pilnowania ogólnodostępnego parkingu przed partyjnym spotkaniem.