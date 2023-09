PiS: Przymusowa relokacja do Polski, to projekt za którym głosowała polska opozycja

Przymusowa relokacja do Polski, to projekt za którym głosowała polska opozycja. To rozwiązanie unijnej biurokracji, sprawi, że kolejne tysiące będą przypływały do Europy - podkreśla Prawo i Sprawiedliwość w nowym spocie wyemitowanym w poniedziałek w mediach społecznościowych.

W poniedziałek na platformie X (dawniej Twitter) opublikowany został nowy spot Prawa i Sprawiedliwości.

W spocie pokazany został apel szefowej KE Ursuli von der Leyen na temat relokacji imigrantów z Włoch do innych państw. "Wzywam państwa członkowskie do stosowania dobrowolnego mechanizmu solidarności i transferowania migrantów z Włoch" - wzywała von der Leyen.

W spocie zostały również przywołane wypowiedzi Donalda Tuska dotyczące imigrantów. "To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi" - mówił Tusk.

W spocie znalazła się także wypowiedź b. premier Ewy Kopacz: "Polska przyjmie uchodźców, to jest gest solidarności".

W spocie zaznaczono, że przymusowa relokacja do Polski, to projekt za którym głosowała polska opozycja a to rozwiązanie będzie wiązało się z napływem imigrantów do Europy.

Na koniec lektor zaznaczył, że opozycja chce w Polsce imigrantów oraz, że o tym będą najbliższe wybory.