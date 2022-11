PiS publikuje spot o bajkach Donalda Tuska

"Nie dajcie się nabrać na bajki Donalda Tuska" - to tytuł zaprezentowanego w czwartek spotu Prawa i Sprawiedliwości, w którym zarzucono liderowi PO kłamstwa dotyczące m.in. sytuacji na rynku energii.

"Czy znacie państwo bajkę o przebiegłym wilku, który przebrał się za babcię i opowiadał dziwne historie, żeby oszukać Czerwonego Kapturka? Czy kogoś wam przypomina? Na przykład bajki Donalda Tuska, że energia i gaz w Polsce są drogie, bo PiS" - mówi lektor na nagraniu, które partia rządząca zamieściła w mediach społecznościowych.

"O wojnie i pandemii Tusk oczywiście zapomniał. A także o tym, że dzięki działaniom rządu ceny energii w Polsce są dziś jednymi z najniższych w Europie" - podkreślono na nagraniu.

Nie potrafił zablokować projektu Nord Stream, który jest główną osią obecnych problemów w całej Europie

Jak zaznaczono, szef Platformy "załamuje ręce nad cenami energii, ale to jego fatalna polityka wobec Rosji jest jedną z głównych przyczyn dzisiejszego kryzysu, a jego polityka klimatyczna wobec Unii Europejskiej, to długa lista katastrofalnych błędów i bolesnych porażek, za które Polska płaci do dzisiaj".

"Nie potrafił zablokować projektu Nord Stream, który jest główną osią obecnych problemów w całej Europie. Może dlatego, że prosiła go o to jego najlepsza koleżanka?" - kontynuuje lektor. Jednocześnie widzimy zdjęcie Tuska z b. kanclerz Niemiec Angelą Merkel i prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

W filmie nawiązano też, do wypowiedzi szefa PO dotyczących prorosyjskości PiS. "To sprawdźmy. Rząd Tuska próbował przedłużyć umowę gazową z Rosjanami do 2037 roku. Umorzył Gazpromowi ogromny dług 1 miliarda 200 mln złotych. Zaprosił Rosjan do prywatyzacji Lotosu i nie chciał budować Baltic Pipe" - wyliczał lektor.

Przytoczono też archiwalną wypowiedź Tuska, który mówił: "Polska i Rosja mogą naprawdę dużo razem zrobić i zarobić"

"Z tym, że zarabiali głównie Rosjanie. Za jego rządów ponad 90 proc. ropy naftowej było importowanej właśnie z Rosji" - skomentował lektor.

"My ze swojej strony z premierem Putinem przypilnujemy, aby nikt piachu w tryby nie sypał" - słychać kolejną archiwalną wypowiedź szefa PO.

Lektor pyta też na nagraniu, czy Tusk popiera inwestycje w energię atomową. "Super, bo obiecywał elektrownię atomową do 2020 roku, ale nie byłby sobą, gdyby i to nie okazało się bajką" - podkreśla lektor.

"W końcu bajka o fotowoltaice i energii z OZE. Według Tuska tu też wszystko jest źle. Ale w jakiś cudowny sposób, czyli dzięki rządowym programom, w ostatnich latach Polska przeżywa wielki wzrost w tych obszarach" - dodaje lektor.

"Uważajcie na wilka przebranego za babcię. Nie dajcie się nabrać na jego bajki" - słyszymy w nagraniu.