PiS: rozwój uniwersytetu, dofinasowanie Szpitala Specjalistycznego wśród ważnych inwestycji w Częstochowie

Rozwój uniwersytetu, dofinansowanie Szpitala Specjalistycznego, rozbudowa infrastruktury klubu RKS Raków Częstochowa - to niektóre ważne dla lokalnej społeczności inwestycje dokonane przy dofinansowaniu ze środków rządowych, które przywołali we wtorek politycy PiS w ramach akcji #TrasaDotrzymanegoSłowa.

Senator PiS Ryszard Majer stwierdził na konferencji prasowej w Częstochowie, że zrównoważony rozwój oznacza, iż rozwijane są ośrodki miejskie i wiejskie, nie tylko duże, sztandarowe miasta, jak było to - według niego - za rządów poprzedników PiS. Od 8 lat - mówił - rozwijane są takie ośrodki jak Częstochowa, która nie jest miastem wojewódzkim, ale jednym z największych miast powiatowych.

Zaznaczył, że dzięki zaangażowaniu wielu osób na przestrzeni ostatnich lat przekształcono Akademię Jana Długosza w uniwersytet. "Ale potrzebny był też element klimatu politycznego i tego, że udało nam się pozyskać środki finansowe na rozwój uniwersytetu częstochowskiego. Te środki umożliwiły w zeszłym roku uruchomienie kierunku lekarskiego" - dodał.

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Beata Kocik zwróciła uwagę na inwestycję w postaci nowoczesnego laboratorium działań środowiskowych i materiałowych, które będzie służyć nie tylko uniwersytetowi i studentom, ale też przedsiębiorcom i środowisku lokalnemu - kosztowało 8 mln zł, z czego Ministerstwo Edukacji i Nauki dołożyło 2 mln.

Jako drugi przykład istotnych dla lokalnej społeczności inwestycji podała częstochowski Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, który uzyskał dofinansowanie w kwocie 130 mln zł.

Radna miejska Monika Pohorecka zwróciła uwagę na inwestycje drogowe np. przebudowę ulic Korfantego i Bugajskiej, czy ul. Złotą. "Miasto milczy, a wypadało by po prostu powiedzieć dziękuję" - stwierdziła.

Radny miejski Paweł Ruksza przywołał natomiast sprawę dofinansowania rozbudowy infrastruktury RKS Raków Częstochowa - zwłaszcza stadionu. Stwierdził, że gdyby nie decyzja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra sportu Kamila Bortniczuka, to najpewniej trzecią kolejkę obecny mistrz Polski w piłce nożnej, rozgrywałby na nieswoim boisku, np. w Bełchatowie, a może nawet nie zdobyłby mistrzostwa, bo - jak ocenił radny - trudno się wygrywa na nieswoim boisku.

11 maja, podczas wizyty w siedzibie Rakowa Częstochowa, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wsparcie w przebudowie stadionu, aby dostosować go do standardów europejskich. "Przeznaczymy co najmniej ok. 40 mln zł" - zapewnił szef rządu.