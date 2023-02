PiS startuje z kontem na TikToku

PiS założyło konto w serwisie TikTok. W pierwszym klipie europoseł Tomasz Poręba ocenia, że media społecznościowe są zalane antypisowskim przekazem i jest olbrzymie niezrozumienie tego, co PiS rzeczywiście robi, dlatego na TikToku ugrupowanie będzie mówić, jak czuje Polskę i co chce zrobić.

Na pierwszym opublikowanym na TikToku nagraniu europoseł PiS Tomasz Poręba przyznaje, że zdaje sobie sprawę z tego, że media społecznościowe są zalane radykalnym, antypisowskim przekazem. Zdaniem polityka jest olbrzymie niezrozumienie tego, co PiS rzeczywiście robi.

Zwrócił uwagę, że od 2014 roku PiS wygrywa kolejne wybory dlatego, że dotrzymuje słowa i realizuje obietnice: 500 plus, 300 plus, obniżenie wieku emerytalnego, czy zerowa stawka PIT dla młodych.

"Dlatego tutaj, w tym miejscu, będziemy wam o tym mówić, jak my czujemy Polskę, jak my czujemy polskie sprawy, co chcemy w Polsce zrobić. Tak, żebyście mieli inny punkt widzenia, alternatywny do tego, który wam się próbuje wtłoczyć w głowy, a nie ma nic wspólnego z rzeczywistością" - mówi Poręba w pierwszym klipie.