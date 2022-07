PiS szykuje projekt dotyczący zniesienia immunitetów? Rzecznik wyjaśnia

Nie ma w tej chwili żadnego projektu dotyczącego zniesienia immunitetów - powiedział rzecznik PiS Radosław Fogiel, komentując słowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego odnośnie zniesienia immunitetu. Sławomir Nitras (KO) ocenił, że pomysł Kaczyńskiego, to kolejna próba szczucia na sędziów i posłów opozycji.

We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że osobiście uważa, iż immunitet sędziowski i parlamentarny trzeba znieść.

Zaznaczył jednak, że "pewne zabezpieczenia są potrzebne, ale one muszą być nieporównanie lżejsze" niż immunitet.

Jeśli chodzi o ewentualne stanowisko ugrupowania w tej sprawie, to decyzje musiałyby podjąć właściwe gremia statutowe, łącznie z kongresem - komentuje rzecznik PiS.

Rzecznik PiS Radosław Fogiel w rozmowie z PAP powiedział, że aktualnie Prawo i Sprawiedliwość nie ma takich planów.

"Na tę chwilę nie mamy żadnego projektu dotyczącego zniesienia immunitetów, ale widać że dyskusja w tej sprawie jest żywa wśród obywateli" - powiedział.

Fogiel zwrócił uwagę, że wypowiedź Kaczyńskiego była odpowiedzią na jedno z pytań zadanych podczas spotkania z mieszkańcami Grójca.

"Być może takie pytanie było sprowokowane ostatnimi kolarskimi wyczynami jednego z parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej" - mówił polityk PiS.

Pod koniec czerwca media informowały, że poseł KO Franciszek Sterczewski jechał rowerem po spożyciu alkoholu, a w czasie policyjnej kontroli odmówił badania alkomatem, zasłaniając się immunitetem.

"Kwestia zniesienia immunitetów - jak sam prezes to podkreślał - to opinia Jarosława Kaczyńskiego, a nie stanowisko PiS. Jeśli chodzi o ewentualne stanowisko ugrupowania w tej sprawie, to decyzje musiałyby podjąć właściwe gremia statutowe, łącznie z kongresem" - zaznaczył.

Wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras w rozmowie z PAP ocenił, że Kaczyński "nie ma dzisiaj siły, aby taką inicjatywę złożyć". Zaznaczył, że jego zdaniem ta propozycja nie jest poważna. "Miał siedem lat na likwidację immunitetu, dzisiaj jego władza się już kończy" - dodał.

"Jakieś olśnienie naszło pana Kaczyńskiego, bo pamiętam, jak jeszcze w tej i poprzedniej kadencji Sejmu wielokrotnie głosował przeciwko uchyleniu immunitetu swoim partyjnym kolegom" - powiedział Nitras. "To jest kolejna próba szczucia na sędziów, działaczy i posłów opozycji - kompletnie niewiarygodna próba" - dodał.

Posłanka Wanda Nowicka z Lewicy powiedziała PAP, że kiedy będzie konkretna propozycja klubu odnośnie tego, jak miałoby wyglądać zniesienie immunitetu, dopiero wtedy "będzie to zasługiwało na jakikolwiek komentarz". "Oczekuję jasnej deklaracji w tej sprawie, nie takiej rzuconej myśli, którą teraz my wszyscy mamy łapać i ją komentować" - dodała. "Ta jak i większość, czy wszystkie wypowiedzi Kaczyńskiego jest absolutnie niewiarygodna" - oceniła posłanka Lewicy. "Zwłaszcza, jeśli bierze się pod uwagę fakt, że PiS za każdym razem głosuje za utrzymaniem immunitetu, jeżeli stają takie sprawy na posiedzeniu Sejmu" - dodała.

Poseł PSL Marek Sawicki powiedział PAP, że "w sprawach obyczajowych czy sprawach kodeksu drogowego" immunitet nie powinien obejmować posłów. Należy go jednak zachować - zdaniem Sawickiego - w sprawach dotyczących "obowiązków posła i mających reperkusje karno-cywilne, pomiędzy posłem a kontrolowanymi przez niego podmiotami".

Sawicki podkreślił, że dla przykładu wszyscy posłowie PiS, wobec których Sejm "w ostatnim czasie" przegłosował zachowanie immunitetu - powinni się go zrzec.

Poseł Konfederacji Artur Dziambor powiedział PAP, że w założeniach immunitet miał chronić posłów opozycji "przed niesłusznym aresztowaniem w sprawach typowo politycznych". Inne wykorzystanie immunitetu, tak jak w przypadku posła Sterczewskiego - powiedział Dziambor - "jest skandaliczne i powinno zostać zniesione".

Poseł Konfederacji podkreślił, że gdyby "Kaczyński rzeczywiście tego chciał", to "możemy przegłosować zniesienie immunitetu w trakcie najbliższego posiedzenia". "Na środowym posiedzeniu możemy o tym rozmawiać i możemy go znieść" - powiedział. "Oczekuję, że w środę będziemy mieli debatę na ten temat" - dodał Dziambor.