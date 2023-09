PiS: Tusk nie szanuje Polski Wschodniej

W poniedziałek rano Prawo i Sprawiedliwość zamieściło w mediach społecznościowych kolejny spot wyborczy. PiS zarzuciło szefowi PO Donaldowi Tuskowi, że "nie szanuje Polski Wschodniej i nie szanuje ludzi, którzy nie głosują na Platformę Obywatelską".

"Tusk nie szanuje Polski Wschodniej i nie szanuje ludzi, którzy nie głosują na Platformę Obywatelską" - podkreślono. W spocie dodano, że "według doktryny obronnej czasów Tuska, linia obronna Polski miała się opierać na Wiśle".

"O tym są te wybory, chodzi o Bezpieczną Przyszłość Polaków" - wskazano.

W spocie premier Mateusz Morawiecki mówi o "dwóch zagadkach". "Pierwsza - jak nazywa się człowiek, który chciał połowę Polski, miliony ludzi, tysiące miejscowości zostawić na pastwę rosyjskich zbrodniarzy? Tak, to Donald Tusk" - powiedział szef rządu.

"A jak powinno wyglądać logo jego partii po odkryciu planów Platformy Obywatelskiej?" - zapytał. Po zadanym przez premiera pytaniu w spocie PiS pojawiło się zmienione logo Platformy Obywatelskiej - przedstawiające kontury Polski oparte od wschodu na linii Wisły.

"I to wcale nie jest śmieszne, bo oni znowu chcą rządzić. To są niebezpieczni ludzie. Nie możemy dopuścić do powrotu nieobliczalnych polityków do władzy" - podkreślił Morawiecki.

