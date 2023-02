PiS uruchomiło stronę internetową tuskznaczybieda.pl (aktualizacja)

Szef PO Donald Tusk ruszył i jeździ po Polsce, ale my nie chcemy pozwolić mu na jazdę bez trzymanki; nie ustajemy w demaskowaniu największego pozera polskiej polityki - mówił w piątek poseł PiS Daniel Milewski informując o uruchomieniu strony internetowej tuskznaczybieda.pl.

Milewski podczas piątkowej konferencji prasowej wskazał, że szef PO "jeździ ostatnio, pojawia się w różnych miastach". "I jak tak sobie jeździ, to po drodze głównie mija się z prawdą" - podkreślił. "Ale my nie chcemy pozwolić mu na tę jazdę bez trzymanki. Chcemy, aby wybór, którego będą dokonywali Polacy był wyborem opartym na faktach. Dlatego nie ustajemy w demaskowaniu największego pozera polskiej polityki, jakim jest Donald Tusk" - oświadczył Milewski.

Jak dodał, podsumowanie rządów Tuska, to "podniesienie wieku emerytalnego, niskie płace, brak wsparcia dla przedsiębiorców w czasie kryzysu, to są niskie nakłady na ochronę zdrowia, likwidowanie jednostek wojskowych, posterunków policji, blisko 14-procentowe bezrobocie, to brak wsparcia dla rodzin w postaci programu 500 plus, brak wsparcia dla seniorów, to są wysokie podatki dla młodych". "I my właśnie dlatego mówimy, że Tusk znaczy bieda" - podkreślił Milewski.

Wtórował mu sekretarz stanu w KPRM, poseł PiS Adam Andruszkiewicz, który stwierdził, że kiedy szef PO spotyka się z Polakami głównie atakuje rząd PiS zapominając jednocześnie o czasach kiedy rządziła PO i jak wówczas wykładało państwo polskie i "jak było źle zarządzane w sferze gospodarczej, ekonomicznej".

Podczas konferencji zaprezentowano także spot z archiwalnymi nagraniami z mediów z czasów premierostwa Tuska, gdzie mówiono m.in. o bezrobociu i braku perspektyw, a także o migracji zarobkowej.

W ocenie Milewskiego, "Polski nie stać na ekipę Tuska". "Jego urok, którym czarował polską opinię publiczną, na szczęście wyparował, a dzisiaj jego atrybutem jest zaciśnięta pięść" - stwierdził poseł.

Na konferencji poinformowano o uruchomieniu strony internetowej tuskznaczybieda.pl. "Zebraliśmy materiały, dzięki którym każdy może sprawdzić, kiedy Donald Tusk mówi prawdę, a kiedy kłamie" - mówił Milewski.

Andruszkiewicz wskazał, że na stronie zebrano i porównano dane gospodarcze z czasów rządów PO-PSL do PiS. "Państwo polskie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości rozwija się dynamicznie, zażegnaliśmy wielką zmorę bezrobocia, która była zmorą także pod rządami Donalda Tuska, rekordowo podnieśliśmy płacę, ale również przeprowadzamy podwyżki rent i emerytur, rośnie przeciętne wynagrodzenie, jak również rekordowe środki wydawane są na inwestycje" - przekonywał.

"Donald Tusk stara się używać półprawd i manipulacji. Na tej stronie będzie wykazywać i wykazujemy w miejscach, gdzie Donald Tusk różnego rodzaju tezy stawia, w których momentach się myli, w których manipuluje, a w których - mówiąc wprost - kłamie" - mówił Andruszkiewicz.

Politycy zapowiedzieli, że będą monitorować objazdy lidera Platformy, aby informować lokalną społeczność o tym, jak wyglądały tam rządy PO.