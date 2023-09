PiS: W okręgu 18. Siedlce- Ostrołęka jedynką do Sejmu senator Koc, a dalej Tchórzewski i Kowalczyk

24 kandydatów na 12 miejsc do Sejmu z okręgu 18. Siedlce-Ostrołęka wystawiło w tegorocznych wyborach Prawo i Sprawiedliwość. Jedynką do Sejmu jest obecna senator Maria Koc, dwójką b. minister Krzysztof Tchórzewski, a trójką minister Henryk Kowalczyk.

W piątek w Siedlcach PiS przedstawił swoich kandydatów w tegorocznych wyborach parlamentarnych przypadających 15 października.

Do Senatu z regionu kandydują w trzech okręgach: obecny senator Robert Mamutów (okręg 46. - powiaty ostrołęcki, makowski, ostrowski, wyszkowski i pułtuski), wiceminister zdrowia Waldemar Kraska (okr. 48. - powiaty siedlecki, łosicki i sokołowski) oraz obecny poseł PiS Maciej Górski (okr. 47. - powiaty garwoliński miński i węgrowski) - poinformował podczas spotkania z dziennikarzami przedstawiający listę Krzysztof Tchórzewski.

Minister przypomniał, że w poprzednich wyborach udało się w tym okręgu wprowadzić do Sejmu 9 kandydatów na 12 miejsc. Powiedział, że liczy na intensywną pracę w kampanii wyborczej by powtórzyć ten wynik, albo by był jeszcze lepszy. Dziękował senator Koc, że została liderką listy, po dwóch kadencjach w Senacie, w którym była m.in. wicemarszałkiem.

Sama senator - a obecnie kandydatka na posła w okręgu siedleckim - przyznała, że zaskoczyła ją propozycja władz partii zmiany Izby i startu do Sejmu z jedynki. Wyraziła przekonanie, że wspólnym działaniem uda się uzyskać dobry wynik, na poziomie zeszłej kadencji, gdy na PiS oddano w okręgu 60 proc. głosów. "Idziemy po zwycięstwo, idziemy po trzecią kadencję, czego nikt jeszcze nie dokonał. Zwyciężymy te wybory, zwyciężymy tak, by móc rządzić samodzielnie" - podkreśliła.

Na kolejnych miejscach do Sejmu z listy PiS w okręgu będą kandydowali m.in. warszawski radny Jacek Cieślikowski, wiceminister sportu Arkadiusz Czartoryski, poseł Iwona Kurowska oraz prezes Rządowej Agencja Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski oraz radny mazowiecki Michał Góras.

Na liście jest też kilku byłych i obecnych samorządowców: starostowie - m.in. starosta łosicki Janusz Kobyliński; radni, np. Małgorzata Cepek - pielęgniarka i radna powiatu siedleckiego; czy działacze społeczni - np. Agnieszka Gaś, nauczycielka i dyrektor szkoły w Małkini w powiecie ostrowskim.

Listę na 24 miejscu zamyka obecny poseł Daniel Milewski, który ma też być w okręgu odpowiedzialny za kontakty z mediami podczas kampanii wyborczej.

Wybory parlamentarne maja się odbyć w niedzielę 15 października razem z referendum ogólnokrajowym.

