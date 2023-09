PiS: właśnie dotarliśmy do "konkretów Tuska”; Jutro od rana, co godzinę będziemy czytali program Tuska.

Ponieważ właśnie dotarliśmy do „Konkretów Tuska", zawieszamy ogłaszanie elementów naszego programu do soboty. Jutro od rana, co godzinę, będziemy czytali program Tuska. Zapraszamy na nasze media społecznościowe - poinformował PiS na swoim koncie w mediach społecznościowych.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawił punkt dotyczący rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty. We wtorek minister zdrowia Katarzyna Sójka zapowiedziała poprawę żywienia pacjentów w szpitalach. W środę doradca prezydenta Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił punkt zakładający wprowadzenie obowiązku, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców.

W czwartek minister edukacji Przemysław Czarnek poinformował, że od wiosny przyszłego roku, w ramach programu +Bon szkolny - poznaj Polskę+ sfinansowane zostaną wycieczki dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. Podał, że w przyszłym roku prawie 5 mln uczniów odwiedzi najważniejsze miejsca w Polsce.

W sobotę PiS przedstawi elementy swojego programu podczas spotkania w Końskich.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie