PK: 25 lat więzienia dla Marka N. za atak na szkołę w Brześciu Kujawskim

Pomorski wydział Prokuratury Krajowej doprowadził do skazania Marka N. za atak na szkołę w Brześciu Kujawskim. Sąd skazał mężczyznę na karę 25 lat więzienia - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak przypomniał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej do zdarzenia doszło 27 maja 2019 roku w Brześciu Kujawskim. "Marek N. mający wówczas 19 lat wtargnął do szkoły Nr 1 w Brześciu Kujawskim. Sprawca spowodował trzy eksplozje ładunków wybuchowych, które samodzielnie wykonał" - podkreśliła PK.

"Po wrzuceniu do klasy pierwszego ładunku, nastąpił wybuch, po którym uczniowie wraz z nauczycielem wybiegli z klasy. Wówczas Marek N. zaczął do nich strzelać z broni czarnoprochowej, na którą nie jest wymagane zezwolenie. Oskarżony doprowadził do postrzelenia dwóch uczennic. Kolejne detonacje bomb +domowej produkcji+ nastąpiły na pierwszym piętrze szkoły i na chodniku przed szkołą" - zaznaczyła PK.

W akcie oskarżenia prokurator oskarżył Marka N. m.in. o usiłowanie zabójstwa i zastraszenia wielu osób w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie poprzez sprowadzenie zdarzenia mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych. "Kolejny zarzut dotyczył usiłowania zabójstwa małoletniej w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie poprzez oddanie w jej kierunku trzech strzałów z rewolweru czarnoprochowego. Pokrzywdzona została dwukrotnie trafiona, w wyniku czego doznała obrażeń narządów ciała na okres trwający dłużej niż 7 dni" - podała PK.

"Ponadto Marek N. został oskarżony o usiłowanie zabójstwa kolejnej pokrzywdzonej w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie poprzez oddanie w jej kierunku trzech strzałów z rewolweru czarnoprochowego. Pokrzywdzona została trafiona i doznała obrażeń ciała powyżej okres trwający dłużej niż 7 dni" - przekazała PK.

PK wskazała, że we wtorek Sąd Okręgowy we Włocławku uznał Marka N. za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów. "Skazał go za poważne zastraszenia wielu osób poprzez wrzucenie do pomieszczenia klasy uprzednio skonstruowanego przez siebie improwizowanego urządzenia wybuchowego, które zagrażało zdrowiu nauczyciela oraz 17 uczniów na karę 4 lat pozbawienia wolności" - wyjaśniła PK.

"Za pozostałe eksplozje spowodowane przez Marka N. został on skazany na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Za usiłowanie zabójstwa dwóch pokrzywdzonych, w kierunku których oskarżony oddał strzały został on skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności" - tłumaczyła PK.

PK zauważyła, że wobec Marka N. sąd orzekł karę łączną wnioskowaną przez prokuratora w wymiarze 25 lat więzienia. "Ponadto Sąd orzekł nawiązkę na rzecz dwóch postrzelonych uczennic w wysokości 35 tysięcy i 30 tysięcy złotych. Natomiast na rzecz nauczyciela i uczniów w kwotach odpowiednio 2 i po 3 tysiące złotych" - dodała PK.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...