PK: odpowiadamy zmianami na utworzenie policyjnego biura ds. cyberprzestępczości

W Prokuraturze Krajowej wprowadzono zmiany będące odpowiedzią na utworzenie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w policji – zadeklarował na Forum Ekonomicznym w Karpaczu prok. Wojciech Szelągowski z PK. To nowy departament, szkolenia, ale też informatyzacja pracy prokuratora.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zostało utworzone w strukturach policji 12 stycznia br.; ma być odpowiedzią na współczesne wyzwania dla cyberbezpieczeństwa, związane z postępem technologii informatycznych i powszechnością dostępu do nich. W lipcu br. do nowej struktury przeszło ok. 300 policjantów pionu zwalczania cyberprzestępczości z komend wojewódzkich i głównej.

Prok. Szelągowski opowiadał w środę o powiązanych z tym zmianach w prokuraturze na poświęconym CBZC panelu Forum Ekonomicznego w ścieżce tematycznej Forum Cyberbezpieczeństwa.

Jak podkreślił, pierwsze zmiany związane z problemem cyberprzestępczości były następstwem skokowego wzrostu liczby przestępstw z nią związanych - o ile w 2018 r. zawiadomień w tym zakresie było nieco ponad 7 tys., do końca 2021 r. ta liczba wzrosła do ponad 14 tys. zawiadomień w ciągu roku.

Dostrzegając ten problem Prokurator Krajowy zdecydował o podjęciu działań organizacyjnych - w 2019 r. na szczeblu Prokuratury Krajowej został utworzono dział ds. cyberprzestępczości, ta komórka w tym samym roku została przekształcona w wydział, natomiast w lipcu 2022 r. Prokurator Krajowy zdecydował o utworzeniu na szczeblu PK departamentu cyberprzestępczości i informatyzacji.

Szelągowski zaznaczył, że jeszcze ok. lat 2004-05 w prokuraturach okręgowych i regionalnych powstawały komórki realizujące zadania z zakresu informatyzacji oraz analizy kryminalnej. Dały one podstawę w postaci kadr wyszkolonych m.in. w zakresie cyberprzestępczości: prokuratorów, analityków kryminalnych i wspierający ich pracę informatyków.

"Ta kadra została w skład nowopowstałego departamentu cyberprzestępczości i informatyzacji. I to jest struktura, która właściwie stanowi taką odpowiedź prokuratury na tworzone Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w policji. Z naszej strony to będzie partner merytoryczny do prowadzenia oraz nadzorowania spraw prowadzonych przez Centralne Biuro" - wyjaśnił Szelągowski.

Zastrzegł, że zmiany strukturalne nie rozwiązują same z siebie problemów - nie poprawią skuteczności prokuratury w zakresie postępowania przygotowawczego i sądowego. Dlatego w zakresie merytorycznym prokuratura korzysta ze szkoleń Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, która w ostatnich dwóch latach przeprowadziła szkolenia dla ok. 2 tys. prokuratorów oraz sędziów.

Do tego w ramach funduszy europejskich z programu POWER PK przygotowała opracowania metodyczne, jak prowadzić sprawy z zakresu cyberprzestępczości. PK organizowała też cykl szkoleń metodycznych dla prokuratorów ich asystentów oraz analityków kryminalnych i zapowiada, że zamierza nadal uzupełniać wiedzę swoich kadr.

Szelągowski mówił też w środę o usprawnianiu mechanizmów zarządzania informacją. W ub. roku wdrożono centralny system komputerowy prokuratury Prok-Sys. Od 2002 r. dotąd przeniesiono cały zasób informacyjny o zarejestrowanych w tym okresie w prokuraturze postępowaniach - 17 mln spraw, które obecnie znajdują się już w jednym systemie centralnym.

Prokuratura rozpoczęła też powszechną digitalizację akt: ponieważ proces karny opiera się nadal na dokumencie papierowym, akta są skanowane i przetwarzane narzędziem wykrywającym tekst (OCR). Takich skanów dotąd wykonano blisko 72,5 mln - obejmują one 440 tys. tomów akt postępowań przygotowawczych dotyczących ponad 53 tys. spraw.

Aby usprawnić postępowania, prokuratura zawarła też porozumienia z operatorami telekomunikacyjnymi. W sprawach związanych z cyberprzestępczością, podobnie, jak w wielu innych, są pozyskiwane dane telekomunikacyjne. Dotąd prokurator drukował postanowienie i wysyłał do operatora pocztą; czas oczekiwania wynosił od 14 dni, standardowo dwa miesiące, a czasem dłużej.

"W tej chwili postanowienie jest skanowane, wysyłane z systemu, prokurator dostaje dane w wersji elektronicznej zamknięte w pdf-ie oraz dane w pliku edytowalnym. W tym momencie wchodzi możliwość szybkiego przetworzenia danych w kolejnym komponencie systemu wsparcia prokuratora, który umożliwia analityczne przetwarzanie danych telekomunikacyjnych, bankowych czy pochodzących z jednolitego pliku kontrolnego" - wskazał prok. Wojciech Szelągowski.

Węgiel może być jeszcze droższy? Jerzy Dudała rozmawia o sytuacji na rynku energetycznym. Zobaczcie...