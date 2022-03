PK: sąd wydał wyrok za gotowość do działania na rzecz obcego wywiadu

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Piotra Ś. za zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce - poinformował PAP dział prasowy Prokuratury Krajowej. Mężczyzna został skazany na karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Jak poinformował dział prasowy Prokuratury Krajowej, do wydania wyroku skazującego za gotowość do działania na rzecz obcego wywiadu doprowadził Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. Piotr Ś. oskarżony był o zgłoszenie gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu.

Z informacji przekazanych przez Prokuraturę Krajową wynika, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Piotra Ś. 24 października 2019 roku. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Podczas zatrzymania Piotra Ś. funkcjonariusze ABW przeszukali miejsca jego zamieszkania i zatrudnienia. "W toku przeszukań zabezpieczono nielegalnie posiadaną jedną sztukę krótkiej broni palnej i amunicję, jak również nośniki elektroniczne i dokumenty. Ponadto przeszukane zostały miejsca zameldowania i faktycznego zamieszkania osób utrzymujących kontakty z Piotrem Ś. W trakcie czynności ujawniono m.in. broń palną i amunicję bez pozwolenia" - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Śledczy zarzucili oskarżonemu zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce. Jak zaznaczono, jest to przestępstwo kwalifikowane z art. 130 par. 3 kodeksu karnego. "Piotr Ś. usłyszał również zarzuty posiadania broni palnej i ponad 600 sztuk amunicji bez zezwolenia kwalifikowane z art. 263 par. 2 kk oraz posługiwania się sfałszowanym dokumentem" - podała prokuratura.

Prokuratura Krajowa zaznaczyła, że zarzuty stawiane w akcie oskarżenia przez prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie podzielił warszawski sąd okręgowy, który skazał Piotra Ś. na karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności.