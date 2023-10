PKW: karty do głosowania w wyborach i referendum nie będą złączone

Nie są prawdziwe informacje rozpowszechnianymi w mediach społecznościowych, że karty do głosowania w wyborach do Sejmu, Senatu i referendum będą zszyte lub w inny sposób złączone - oświadczyła w poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza.

Na stronie PKW opublikowano komunikat dotyczący "nieprawdziwych informacji o rzekomym łączeniu kart do głosowania w wyborach do Sejmu, Senatu i referendum ogólnokrajowym".

"W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi w mediach społecznościowych informujemy, że karty do głosowania nie będą spięte. Nieprawdą jest, że trzy karty do głosowania będą zszyte lub w inny sposób złączone" - głosi komunikat PKW.

Komisja podkreśliła, że wyborca nie ma obowiązku, a prawo do udziału w głosowaniu 15 października i sam zdecyduje, czy we wszystkich, czy tylko w niektórych z trzech głosowań weźmie udział, a co za tym idzie, które karty do głosowania wyda mu obwodowa komisja wyborcza.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Tego dnia odbędzie się też referendum ogólnokrajowe.