PKW: system informatyczny cały czas działa

System informatyczny nie padł i cały czas działa - zapewniła podczas poniedziałkowej konferencji szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

W trakcie wieczornej konferencji PKW padły pytania m.in. o rzekome problemy z systemem informatycznym, za pośrednictwem którego przekazywane są protokoły z komisji wyborczych.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak zapewniła, że system ten cały czas działa i że częstym problemem dlaczego nie są przyjmowane protokoły z komisji, to brak odniesienia się do zarzutów mężów zaufania.

"System nie padł (...) System cały czas działa. To jest ten sam system, który działa w kraju. Ten sam system jest zagranicą. On cały czas działa. (...) Najczęściej spotykane zastrzeżenia do obwodowych komisji wyborczych, że nie ustosunkowują się do zarzutów mężów zaufania" - powiedziała szefowa KBW.

"Tych mężów zaufania mamy dużo więcej niż w poprzednich wyborach. Być może to jest z tym związane, że jak by nie są przyzwyczajeni członkowie komisji, że mają obowiązek się ustosunkować, chociaż oczywiście byli szkoleni. Jest nawet taki punkt w protokole (...) Tych zarzutów jest bardzo duża liczba i często się nie ustosunkowują (komisje - PAP). Bez tego protokół nie może być przyjęty" - dodała.

Pietrzak zwróciła uwagę, że okręgowe komisje wyborcze w takich przypadkach cofają protokoły po to, by komisje odniosły się do zarzutów mężów zaufania.

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak przekazał na konferencji, że obecnie problem ze spłynięciem protokołów z komisji z obwodów zagranicznych dotyczy tylko Europy. "Jedyny problem jest w tej chwili z Europą, bo ma identyczne warunki jak obwodowe komisje wyborcze w kraju, czyli od godziny 21.00 (w niedzielę - PAP liczy się 24 godziny" - dodał.

Marciniak przekazał podczas konferencji, że do PKW nie wpłynęło jeszcze 11 protokołów dotyczących wyników głosowania za granicą. "Ten czynnik ludzki jest najważniejszy w pracach obwodowych komisji wyborczych, żeby przesłały protokoły z ustalenia wyników w tych 11 miejscowościach. Wówczas nie będzie problemu z zagranicy, że jakikolwiek głos będzie zmarnowany. Wszystkie będą policzone" - dodał szef PKW.