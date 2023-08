PKW zarejestrowała dotychczas 31 komitetów wyborczych

Dotychczas Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 31 komitetów wyborczych w wyborach parlamentarnych. PKW przyjmuje zgłoszenia o utworzeniu komitetu do 28 sierpnia.

Komisja zarejestrowała 24 komitety partyjne: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Nowa Lewica, KW Bezpartyjni Samorządowcy, KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Sejmu), KW Patrioci Polska (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Sejmu), KW Polska Jest Jedna, KW Związku Słowiańskiego, KW Partia Wolności, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Ruch Społeczny Agrounia TAK, KW Bezpartyjni, KW Antypartia, KW Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, KW Zjednoczeni, KW Odpowiedzialność, KW Normalny Kraj, KW Wolna Europa, KW Polska 2050, KW Ruch Naprawy Polski, KW Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, KW Ślonzoki Razem, KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, KW Polskiej Partii Piratów (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KW Nowa Nadzieja.

Komisja zarejestrowała też 2 komitety koalicyjne: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni oraz KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe.

PKW zarejestrowała 5 komitetów wyborców: KWW Ruchu Dobrobytu i Pokoju, KWW Mniejszość Niemiecka, KWW Andrzej Dziuba - Pakt Senacki (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KWW Pakt Senat dla Obywateli (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KWW Krzysztof Kwiatkowski - Pakt Senacki (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu).

Na rejestrację czekają 3 komitety: KWW Marcina Nowaka (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KWW Krzysztofa Lechowskiego (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu) oraz KWW Pakt Obywatelski Lasecki (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu).

Komitety wyborcze mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy.