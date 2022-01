PKWP: w obozie dla uchodźców w Ugandzie powstaje pierwsze centrum edukacyjne

Ruszyła budowa pierwszego z pięciu centrów edukacyjno-pastoralnych w Bidibidi w Ugandzie, największym obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego w Afryce. Środki na ten cel zbiera polska sekcja Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie - poinformowała organizacja.

W komunikacie przekazanym w piątek PAP poinformowano, że w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego mieszkają głównie dzieci i młodzież. "Na ok. 300 tys. ludzi 210 tys. to osoby poniżej 18. roku życia" - zaznaczono.

Poinformowano, że w obozie ma powstać pięć centrów edukacyjno-pastoralnych. Wyjaśniono, że jest to odpowiedź na potrzeby młodych, którzy do tej pory nie mieli miejsca, gdzie później mogliby realizować swoje pasje i odrabiać lekcje. "Te dzieci, gdy po południu wracają ze szkoły, zazwyczaj muszą zajmować się młodszym rodzeństwem. O godz. 18.30 jest już ciemno, przez co nie mają szans, żeby się uczyć" - tłumaczy ks. Paweł Antosiak z PKWP.

Budynek centrum ma mieć 30 m długości i 10 m szerokości. Prąd będzie dostarczany za pomocą paneli słonecznych. W budynku ma powstać scena, na której dzieci będą mogły przedstawiać dramaty, pantomimy i tańce. "Liczmy, że to oderwie je od codzienności i traumy" - wyjaśnił o. Andrzej Dzida SVD. Dodał, że za sceną będą dwa pokoje przedzielone podwójnymi drzwiami, które będą mogły służyć artystom.

W lipcu ubiegłego roku polska sekcja PKWP informowała, że udało się zebrać środki na pierwszy budynek. Jeszcze przed końcem roku ruszyła jego budowa. "Centrum jest już na poziomie okien. Oczywiście, jest to na razie surowa budowa. Ale mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy centrum zostanie wybudowane" - powiedział o. Dzida, który pracuje na miejscu.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Kirche in Not) pomaga katolikom w 140 krajach. Zakres pomocy obejmuje m.in. ewangelizację w mediach, kształcenie teologiczne, apostolat biblijny, pomoc duszpasterską, katechezę, stypendia mszalne, środki transportu i pomoc budowlaną. Pomoc Kościołowi w Potrzebie założył w 1947 r. holenderski norbertanin o. Werenfried van Straaten (1913-2003).