Plany zamknięcia browaru mocno zaważyły na wynikach Żywca

Rynek piwa w Polsce wzrósł pod względem wartości, ale nie ilości sprzedanych napojów. Ma to również odbicie w wynikach Żywca – przychody wzrosły, ale zyski spadły, m.in. ze względu na znaczny wzrost kosztów i odpisy spowodowane zamiarem zamknięcia browaru.

W 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 11,4 proc. i wyniosły 3,862 mld złotych.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej spadł o 59,1 proc. i wyniósł 180 milionów złotych.

Grupa osiągnęła 111 milionów złotych zysku netto. Był on przeszło trzykrotnie niższy niż rok wcześniej.

W 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 11,4 proc. i wyniosły 3,862 mld złotych w porównaniu do 3,467 mld złotych w 2021 roku. W znacznie większym stopniu wzrosły jednak koszty, szczególnie w kwestii surowców, energii, materiałów czy usług, które wzrosły niemal o jedną czwartą - w 2021 roku wyniosły one 1,481 mld złotych, a w ubiegłym już 1,83 mld złotych. W sumie koszty wzrosły z 3,027 mld zł do 3,682 mld.

Podwyżki cen spowodowały dwucyfrowy wzrost wartości sprzedaży

- Po 2 latach pandemii, ubiegły rok przyniósł nowe wyzwania w otoczeniu biznesowym, związane przede wszystkim z wojną w Ukrainie. Ponownie musieliśmy zmierzyć się z przerwanymi łańcuchami dostaw oraz bezprecedensowym wzrostem cen energii i surowców. Mimo tych wyzwań w 2022 roku utrzymaliśmy wolumen sprzedaży na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego dzięki dobrym wynikom marek Żywiec i Heineken oraz naszym innowacjom, w szczególności Heinekenowi Silver. Podwyżki cen pozwoliły nam osiągnąć dwucyfrowy wzrost przychodów. Jednak pomimo tych podwyżek i wdrożenia ogólnofirmowych programów oszczędnościowych nie byliśmy w stanie w pełni skompensować dużych wzrostów kosztów związanych z energią, podatkiem akcyzowym i wyższymi kosztami finansowania – napisał w komentarzu do wyników Simon Amor, prezes Żywca.

Według komunikatu spółki wartość rynku piwa w Polsce wzrosła w ubiegłym roku o 10,1 proc. w stosunku do roku 2021, jednakże wolumen piwa utrzymał się na poziomie analogicznym do roku poprzedniego.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej spadł o 59,1 proc. i wyniósł 180 milionów złotych (w roku 2021 wynosił 439 milionów złotych). Spadek zysku netto był jeszcze większy. Na co miały wpływ także zdarzenia jednorazowe. Grupa osiągnęła 111 milionów złotych zysku netto w porównaniu z 407 milionami złotych w 2021 roku obejmującymi jednorazowy zwrot nadpłaconej akcyzy od piw smakowych w kwocie 238 milionów złotych.

Zamknięcie Browaru Leżajsk to wielomilionowe odpisy od zysku

Wpływ na wynik miała także informacja o planach zamknięcia jednego z browarów grupy. – W dniu 7 lutego 2023 roku ogłosiliśmy zamiar zamknięcia Browaru Leżajsk w czerwcu 2023 roku i koncentracji produkcji w naszych pozostałych czterech browarach. Decyzja ta została podjęta po głębokiej analizie i jest niezbędna do stworzenia bardziej wydajnej, konkurencyjnej i odpornej na przyszłe zmiany firmy w Polsce. Obecnie koncentrujemy się na zapewnieniu jak najlepszego wsparcia pracownikom, których to dotyczy – napisał Simon Amor.

Zamiar zamknięcia Browaru Leżajsk został odzwierciedlony w dodatkowym jednorazowym spadku zysku operacyjnego o 30 milionów złotych oraz spadku zysku netto o 24 miliony złotych w stosunku do 2021 roku.