Platforma Obywatelska opowie o swych pomysłach na "Odporną Polskę"

"Odporna Polska" - to pierwszy z cyklu kongresów programowych PO, który odbędzie się w piątek i sobotę. Politycy PO i eksperci opowiedzą m.in. o swych pomysłach na reformę służby zdrowia i systemu podatkowego. Nie zabraknie też z pewnością odniesień do napiętej sytuacji wokół Ukrainy.

Organizację siedmiu kongresów programowych zapowiedział szef PO Donald Tusk podczas obrad Rady Krajowej PO w grudniu ub.r. Spotkania te - jak informował wówczas były premier - mają dopracować i uaktualnić ofertę programową największej partii opozycyjnej, a także stanowić część przygotowań Platformy do wyborów parlamentarnych. Tusk nakreślił w grudniu "Plan działania", obejmujący także stworzenie "systemu obywatelskiej kontroli prawidłowości i uczciwości wyborów" oraz nawiązanie szerokiej współpracy z innymi siłami prodemokratycznymi.

Pierwszy kongres, pod hasłem "Odporna Polska" rozpocznie się w piątek po południu, a jego zasadniczą część, obejmującą m.in. wystąpienie Donalda Tuska, zaplanowano na sobotę. "To będzie pierwszy z tegorocznych kongresów, które nazywamy +kongresami roboczymi+, ponieważ wypracowujemy na nich, nie tylko z ekspertami, ale też z naszymi członkami, program Platformy Obywatelskiej, z którym pójdziemy do kolejnych wyborów parlamentarnych" - zapowiada w rozmowie z PAP wiceprzewodnicząca PO Izabela Leszczyna.

"Po chaosie, jaki PiS wprowadził z +Polskim Ładem+, po doświadczeniu pandemii, z którą rząd zostawił Polaków samych na pastwę tego wirusa, po doświadczeniu drożyzny największej od 20 lat, Polska wymaga pewnej naprawy - musi stać się państwem na powrót odpornym - na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne" - podkreśla posłanka i była wiceminister finansów.

Donald Tusk, pytany w czwartek przez PAP o kongres, poinformował, że w jego przygotowaniu uczestniczyły "dziesiątki i setki ekspertów, ale też ludzie, którzy doświadczają na co dzień problemu z brakiem odporności państwa polskiego na takie sytuacje jak pandemia". "Ci wszyscy ludzie przygotowali propozycje, które mają ten zbiorczy tytuł +Odporna Polska+. Chcemy, żeby Polska była odporna na różne nieprzewidywalne zdarzenia, takie jak pandemia" - powiedział Tusk.

Choć kongres rozpoczyna się w piątek, to śledzić (choć tylko w internecie) można będzie jedynie sobotnią, zasadniczą część wydarzenia. Piątek i sobotę rano organizatorzy przewidzieli bowiem na dyskusję wewnętrzną z ekspertami. Otwarte ma być dopiero sobotnie podsumowanie, gdzie od godz. 13 głos zabiorą - oprócz szefa PO - także: Izabela Leszczyna oraz młodzi posłowie, tacy jak Arkadiusz Marchewka, Mateusz Bochenek czy Marta Golbik.

Przewidziano także kilka paneli dyskusyjnych, poświęconych m.in. walce z pandemią, cyberbezpieczeństwu i finansom publicznym. "W ciągu wielu ostatnich miesięcy widzimy, że ta nasza złotówka nie jest stabilna - za wszystko płacimy coraz więcej, siła nabywcza polskiej waluty leci na łeb na szyję. Trzeba temu zaradzić i będziemy szukać takich rozwiązań" - zapowiada Leszczyna.

Przedmiotem dyskusji ma być także kwestia koniecznych zmian podatkowych. "Wskażemy kilka priorytetów, zasad według których będziemy chcieli postawić system podatkowy z głowy na nogi. On musi być przede wszystkim prosty, stabilny i sprawiedliwy" - mówi wiceprzewodnicząca Platformy.

Transmisja z kongresu PO będzie dostępna m.in. na profilach partii w mediach społecznościach. Tam już w czwartek zamieszczono krótką zapowiedź filmową, w której wystąpiła grupa posłów PO młodego pokolenia: Aleksandra Gajewska, Michał Krawczyk, Krzysztof Truskolaski, Arkadiusz Marchewka, Mateusz Bochenek, Wojciech Król, Marta Golbik, Michał Jaros, Konrad Frysztak i Aleksander Miszalski. "Już w tą sobotę bądźcie z nami podczas wyjątkowego wydarzenia, kongresu programowego Platformy Obywatelskiej +Odporna Polska+. Jak chronić Polaków w czasie pandemii, jak zadbać o portfele Polaków w czasie kryzysu, jak zapewnić Polakom dostęp do podstawowych dóbr i usług - na te pytania odpowiemy już za kilka dni" - zapowiadają młodzi politycy.

Jeszcze w grudniu ub.r. liderzy PO zakładali, że kongresy programowe będą dużymi, otwartymi wydarzeniami, organizowanymi w różnych częściach Polski. Ten piątkowo-sobotni miał się odbyć w Łodzi, jednak ze względu na trudną sytuację epidemiczną, zmieniono jego formułę. Platforma spotka się w niewielkiej hali w podwarszawskim Błoniu, a jej działacze będą uczestniczyć w kongresie głównie zdalnie.

Utrzymane mają zostać za to plany dotyczące organizacji kolejnych zjazdów programowych, które mają odbywać się co kilka tygodni aż do wakacji.