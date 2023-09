Platforma Obywatelska szykuje się na marsz "miliona serc"

Już w tę niedzielę (1 października) w Warszawie odbędzie się długo zapowiadany marsz organizowany przez Platformę Obywatelską. Miejscem zbiórki będzie Rondo Dmowskiego, a marsz zakończy się na Rondzie Radosława.

- Tysiące ludzi z Polską w sercach, którzy nie dali się złamać. Nie bójcie się, nikt nas dzisiaj nie zagłuszy. Stajemy do walki ze złem, twarzą w twarz, rozliczyć tę władzę, żeby Polska znowu była wolna od kłamstwa, od nienawiści i złodziejstwa. To jest nasz czas. 1 października w samo południe spotkamy się w Warszawie - mówił przewodniczący PO Donald Tusk w spocie zachęcającym do uczestnictwa w marszu.

Marsz "miliona serc" pierwotnie miał skupiać się wokół sprawy potraktowania przez policję Joanny Parniewskiej, wobec której funkcjonariusze podjęli czynności po wzięciu przez nią tabletek poronnych. Jednakże niedzielny marsz będzie próbą konsolidacji wyborców Koalicji Obywatelskiej na dwa tygodnie przed wyborami.

Organizatorzy liczą na powtórzenie sukcesu marszu z 4 czerwca, kiedy to w Warszawie zebrało się około 500 tysięcy uczestników.

Platforma Obywatelska zapowiedziała organizację bezpłatnego transportu dla osób spoza Warszawy.

