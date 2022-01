Płażyński: w Starogardzie Gd. za wywóz śmieci płaci się dwa razy więcej niż w Gdańsku

W Starogardzie Gdańskim płaci się obecnie za wywóz śmieci dwa razy więcej niż w Gdańsku, co uderza najbardziej w osoby najuboższe i samotne – powiedział we wtorek poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński. Miasto nie zgadza się z twierdzeniami polityka.

Polityk PiS na konferencji prasowej przed budynkiem ratusza w Starogardzie zarzucił prezydentowi miasta Januszowi Stankowiakowi, że od 1 stycznia obowiązuje w kociewskim mieście "niemądra i niesprawiedliwa" uchwała dotycząca opłat za wywóz odpadów.

"Uchwała uderza w najuboższych, uderza w osoby samotne, często bardzo mało zarabiające, starsze, które naprawdę bardzo te kilkadziesiąt złotych każdego miesiąca odczują w swoich kieszeniach. W Starogardzie Gdańskim płaci się obecnie za śmieci np. dwa razy więcej niż w Gdańsku, płaci się więcej niż w Tczewie. Ja się z czymś takim na Pomorzu nie spotkałem, żeby w tym roku były gdziekolwiek w samorządzie na Pomorzu takie podwyżki" - podkreślił Płażyński. Jego zdaniem, podwyżki te zostały wprowadzone bez wsłuchania się w głos mieszkańców.

"Jak myślimy o takiej niezwykle ważnej uchwale, to gdzie były konsultacje społeczne? Podnosimy o ponad 100 procent opłaty - i nie było żadnych konsultacji społecznych w Starogardu Gdańskim. Ja rozumiem, że pan prezydent Stankowiak żyje w pewnej bańce, jak każdy włodarz, który już długo sprawuje swój urząd i być może otacza się nienajlepszymi doradcami" - mówił Płażyński. Stankowiak jest prezydentem Starogardu Gd. od 2014 r.

Poseł PiS złożył do samorządowca pismo ws. podwyżek za wywóz śmieci. "Liczę, że pan prezydent zreflektuje się, przekaże nam dość szybko odpowiedź, a od treści tej odpowiedzi uzależniać będziemy dalsze kroki, na pewno podejmowane wspólnie z mieszkańcami" - dodał.

"Bo jeśli już wprowadzać zmiany, to dlaczego nie wprowadzać jej w sposób najbardziej sprawiedliwy czyli takiej, która oblicza opłatę od śmieci w zależności od ilości zużytej wody. Wtedy te osoby najsłabsze nie są poszkodowane, te samotne, biedne. Bo w tej chwili np. osoba, która mieszka samotnie i ma mieszkanie ponad 40-metrowe będzie płacić tyle samo, co wielopokoleniowa rodzina, która też mieszka na podobnym metrażu. To jest zwyczajnie niesprawiedliwe, nie fair" - ocenił Płażyński.

Z zarzutami polityka PiS nie zgadza się rzeczniczka prasowa prezydenta miasta Małgorzata Dalecka. "Pan poseł mija się z prawdą twierdząc, że w Starogardzie Gdańskim za śmieci płaci się dwa razy więcej niż w Gdańsku. W Gdańsku to jest 0,88 groszy za metr kwadratowy i w przedziale lokali między 40 a 80 metrów kwadratowych opłaty mieszczą się w przedziale 35-80 zł, podczas gdy u nas w Starogardzie Gd. opłata jest jedna i wynosi 74 zł. Więc o podwójnej stawce można mówić tylko w grupie osób zamieszkujących powierzchnię w granicach 40-42 metry kwadratowe. W przypadku powierzchni powyżej 110 metrów kwadratowych opłata w Starogardzie jest zaś o 31 zł niższa niż w Gdańsku" - powiedziała PAP Dalecka.

Jak dodała, w obowiązujących od 1 stycznia nowych opłatach za wywóz odpadów za metodę ich liczenia przyjęto powierzchnię mieszkania lub domu. "Zdajemy sobie sprawę, że taka metoda nie jest do końca sprawiedliwa, bo najbardziej uderza w gospodarstwa jednoosobowe, ale chroni za to rodziny wielodzietne" - zaznaczyła.

Dalecka podała, że w środę na sesji Rady Miasta Starogardu Gd. głosowany będzie projekt uchwały zwiększający kryterium dochodowe z 776 zł do 2100 zł w celu uzyskania zasiłku celowego.

"Dzięki temu więcej mieszkańców Starogardu Gd. będzie mogło uzyskać wsparcie miasta m.in. do 50 proc. kosztów ponoszonych z tytułu opłaty za śmieci. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i po licznych rozmowach z mieszkańcami, na tej samej sesji Rady Miasta, prezydent Starogardu Gd. zapowie też rozpoczęcie prac nad przygotowaniem autorskiego projektu systemu naliczania opłat za wywóz śmieci, który ma nadzieję, będzie bardziej satysfakcjonujący dla wszystkich mieszkańców i zrównoważy ciężar opłat" - poinformowała Dalecka.