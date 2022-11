Pleszew: Skazany za zoofilię znęcał się nad matką; 42-latkowi założono niebieską kartę

Dzięki waszej interwencji, okazało się, że skazany za znęcanie się nad psami, znęca się też nad matką; założono mu niebieską kartę – powiedziała we wtorek PAP starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wielkopolskiej Dobrzycy Irena Szymczak.

Sprawa dotyczy 63-letniej mieszkanki powiatu pleszewskiego, której syn został skazany na pół roku więzienia za znęcanie się nad psami i za czyny zoofilskie.

Zdarzenie ujrzało światło dzienne w ubiegłym tygodniu, kiedy inspektorzy udali się z interwencją do domu mężczyzny, skąd - jak powiedziała Anna Małecka ze stowarzyszenia obrońców zwierząt "Help Animals" w Kaliszu - zabrali 10-letnią "wystraszoną i obolałą" suczkę. Dwa lata wcześniej w wyniku interwencji z tego samego domu zabrano innego psa.

W lipcu Sąd Rejonowy w Pleszewie skazał 42-latka za czyny zoofilskie na pół roku więzienia i 10-letni zakaz posiadania psów.

Mężczyzna ma stawić się do więzienia do 22 listopada. Okazało się, że zwłoka w wykonaniu wyroku wynikła z tego, że "zarządzenie sędziego w sprawie wykonania kary zostało wykonane z opóźnieniem przez pracownika sekretariatu II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Pleszewie" - przekazała PAP prezes Sądu Rejonowego w Pleszewie Małgorzata Huk-Sobańska.

Anna Małecka ze stowarzyszenia obrońców zwierząt "Help Animals" w Kaliszu jest oburzona postawą sądu. "Jak widać mężczyzna skrzywdził kolejne zwierzę" - dodała.

Wyjaśniła, że zwierzę trafiło do lekarza weterynarii, gdzie przeszło specjalistyczne badania. "Jest obolałe i boi się dotyku. Na podstawie zgromadzonego materiału składamy zawiadomienie do prokuratury, zarzucając mu po raz drugi czyny zoofilskie" - powiedziała Małecka.

Inspektorzy Help Animals nie ukrywają frustracji i rozżalenia z powodu zaistniałej sytuacji. "Nasz praca jest trudna, nie jest łatwo doprowadzić sprawę do końca i udowodnić stawiane zarzuty. Odczuwamy złość i rozczarowanie postawą sądu" - powiedziała Małecka. Podkreśliła, że najbardziej żal jest zwierząt. "Do dzisiaj mam u siebie w domu sunię, którą odebraliśmy podczas pierwszej interwencji. Dwa lata potrzebowała, żeby dojść do względnej normalności. Jest psem nieadopcyjnym, przywracanie zaufania do człowieka trwa bardzo długo, często terapia kończy się porażką" - powiedziała.

W trakcie interwencji inspektorzy dowiedzieli się, że mężczyzna znęca się też nad matką.

"Dwukrotnie rozmawiałam z kobietą, potwierdziła zarzuty pod adresem syna" - powiedziała PAP Irena Szymczak z GOPS-u w Dobrzycy, której reporterka PAP przekazała informacje.

Oficer prasowy pleszewskiej policji potwierdziła, że mężczyźnie "założono niebieską kartę za stosowanie przemocy psychicznej wobec swojej matki" - powiedziała asp. sztab. Monika Kołaska.