Płk Bryś pożegnał 4. Brygadę Obrony Terytorialnej; obowiązki dowódcy przejął płk Jarosław Kowalski

Płk Mirosław Bryś pożegnał w czwartek żołnierzy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, przekazując dowództwo płk. Jarosławowi Kowalskiemu. Płk Bryś będzie kontynuował służbę na stanowisku pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. Maciej Klisz dziękując w Olsztynie za dotychczasową służbę płk Brysiowi, powiedział, że "stał się on symbolem skuteczności wojsk obrony terytorialnej".

"Tworzył brygadę. Każdy z batalionów i każda z kampanii lekkiej piechoty to jego zasługa. Przeprowadził brygadę przez trudny czas wyzwań, w tym pandemii, ale jednocześnie dbał o stabilny, systematyczny rozwój brygady. Dziś żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej zapewniają bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO ale też pomagają uchodźcom z Ukrainy. Są obecni we wszystkich powiatach regionu. Co pięćsetny mieszkaniec województwa jest żołnierzem terytorialnej służby wojskowej"- mówił gen. Klisz.

Wskazał, że przed nowym dowódcą brygady płk Jarosławem Kowalskim stoją dwa zadania: obrona ojczyzny oraz wspieranie lokalnych społeczności.

Żegnający się z brygadą płk Mirosław Bryś wspominał, że gdy przyszło mu "tworzyć brygadę był pełen obaw, jednak dziś może zameldować, +że zadanie wykonał+". "4. Warmińsko-Mazurska Brygada jest trzecią co do wielkości w wojskach obrony terytorialnych, która z powodzeniem bierze udział w ćwiczeniach z jednostkami operacyjnymi, jako pierwsza wdrożyła karabinek Grot do służby i z sukcesem realizuje innowacyjne zadania"- dodał. Wskazał, że było to możliwe "dzięki poświęceniu i zaangażowaniu wszystkich żołnierzy i pracowników brygady".

Płk Jarosław Kowalski mówił, że "wyznaczenie go na nowego dowódcę to wielkie wyróżnienie i odpowiedzialność za ponad 3 tysiące żołnierzy". "Przejąłem sztandar - symbol tradycji, wierności, honoru i męstwa - wartości, których ojczyzna oczekuje od swoich żołnierzy. Przed brygadą wiele wyzwań, ale znając potencjał moich podwładnych wiem, że stawiane przez przełożonych zadania będą realizowane z pełnym zaangażowaniem i na wysokim poziomie"- wskazał.

Ustępujący ze stanowiska dowódca płk Mirosław Bryś, służbę będzie kontynuował na stanowisku pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw utworzenia Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Jednocześnie obejmie stanowisko dyrektora Biura ds. programu "Zostań Żołnierzem".

Pułkownik Jarosław Kowalski służbę rozpoczął w 1993 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Uczestniczył w misjach poza granicami kraju w Syrii i w Afganistanie. W latach 2018-2020 dowodził 43 Batalionem Lekkiej Piechoty w Braniewie. W czerwcu 2020 roku rozpoczął służbę na stanowisku szefa sztabu 4W-MBOT. Od 20 września 2021 r., był szefem oddziału ćwiczeń i szkolenia dowództw w pionie szkolenia w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.