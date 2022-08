Płock: Czarzasty: od trzech tygodni rząd nie może znaleźć winnych skażenia Odry, to skandal

Od trzech tygodni rząd nie może znaleźć winnych skażenia Odry, tragedii całej Polski zachodniej. To jest po prostu skandal - powiedział w czwartek w Płocku (Mazowieckie) podczas konferencji prasowej lider Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierza Czarzasty.

Do Płocka lider Nowej Lewicy przyjechał wraz z posłami tej formacji w ramach trasy po Polsce odbywającej się pod hasłem "Bezpieczna Rodzina". Płock, jak wspomniał Włodzimierza Czarzasty, to 70. miasto podczas tego objazdu.

Czarzasty podczas konferencji prasowej na jednej z ulic w centrum Płocka nawiązał do skażenia Odry. Jak mówił, "na pewno do hasła +Bezpiecznej Rodziny+ możemy, w imieniu rządu polskiego, dodać ostrzeżenie - jeżeli rodzina ma być bezpieczna, nie kąpcie się w Odrze, nie jedzcie ryb z Odry, szukajcie gdzie indziej pracy".

"Dlaczego to mówię? Dlatego, że to właśnie nam w tej chwili zafundowano. Od trzech tygodni rząd naszego kraju nie może znaleźć winnych tragedii całej Polski zachodniej. To jest po prostu skandal" - oświadczył współprzewodniczący Nowej Lewicy. Jak podkreślił, już nawet nie chodzi o to, żeby tych winnych ukarać, chodzi o to, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła.

Czarzasty odniósł się też do sytuacji w Polsce związanej z inflacją i wzrostem cen. Jak mówił: "Co innego widzimy, co innego słyszmy". "Słyszymy w telewizji publicznej, że jest świetnie. No to panie premierze Morawiecki, chciałem panu powiedzieć tak: wskaźniki gospodarcze, dzisiaj zostały opublikowane, lecą na pysk, inflacja prawie 16 procent, butelka oleju litrowa kosztuje 12 złotych, niedawno kosztowała 6 złotych" - mówił lider Nowej Lewicy.

Nawiązując do wcześniejszej wizyty w Drobinie pod Płockiem zaznaczył, iż ludzie pytają także o węgiel, gdzie można go kupić i za ile. Wspomniał jednocześnie, odnosząc się do przyjętej w lipcu przez Sejm ustawy o dodatku węglowym, że ludzie, którzy palą czym innym niż węgiel również powinni dostać wsparcie finansowe.

"Czy ktoś jest winny temu, że zmienił piec w tej chwili, i nie pali węglem? Włożył środki finansowe, nie pali węglem, i nie będzie miał do tego żadnej dopłaty. A co z ludźmi, którzy korzystają z prądu, korzystają z gazu? To jest po prostu nieuczciwe" - stwierdził Czarzasty.

Zwracając się do rządu apelował, aby pamiętał o tym, że 1 września zaczyna się rok szkolny i przy obecnej inflacji wszystko, co będzie kupowane dla uczniów będzie droższe. Apelował też, żeby rząd pamiętał o pracownikach budżetówki, nauczycielach i tych, którzy pracują w urzędach.

"Pamiętajcie o tym, że idzie zima, że nie ma węgla, że będą święta Bożego Narodzenia. Pamiętajcie o tym, że poza tym, żeście skłócili ludzi i rodziny, które przy jednym stole nie są w stanie się dogadać, jaka będzie przyszłość Polski, to bardzo możliwe, że część z tych rodziny nie będzie miało pieniędzy na to, żeby te święta zorganizować" - mówił Czarzasty.

Wspomniał również, że rząd powinien pamiętać o ochronie zdrowia. "Też pamiętajcie o tym, co zeszło na drugi plan, że nadal jest pandemia, że ludzie chorują, że ludzie umierają. To, że nie mówicie o tym, że ludzie chorują i, że ludzie umierają, nie znaczy, że ludzie nie chorują i nie umierają. To wszystko się dzieje" - stwierdził.

Lider Nowej Lewicy podkreślił, iż podczas objazdu po Polsce on i posłowie tej formacji, "słuchają ludzi", rozmawiają z nimi, "i raz są to miłe rozmowy, raz złe". "Ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Nie zrzucicie tego na Niemca, nie zrzucicie tego na Putina. Co zrobił Niemiec, co zrobił Putin, wszyscy ludzie w Polsce wiedzą. Ale to, co żeście przez siedem lat ostatnich zrobili, to żebyście mieli jasność, ludzie wiedzą również" - oświadczył Czarzasty, ponownie zwracając się do rządu.

Na koniec konferencji prasowej zaapelował "do ludzi i elektoratu PiS". "Wiedzcie o jednej rzeczy, w przyszłości, za półtora roku bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo waszego statusu materialnego, w przyszłym rządzie, bo wierzymy, że będzie przyszły rząd złożony z dzisiejszej opozycji, będzie wam gwarantowała lewica" - podkreślił. "Wasze interesy, wasze świadczenia, które zostały wam dane, będą gwarantowane przez lewicę" - zapewnił Czarzasty.

Przed i po konferencji prasowej w Płocku współprzewodniczący Nowej Lewicy i posłowie tego ugrupowania, w tym płocki poseł Arkadiusz Iwaniak, odwiedzili dwa targowiska miejskie, gdzie rozmawiali z przechodniami.