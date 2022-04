Płock: Do Charkowa wyjechał transport około 20 ton darów

Około 20 ton darów, głównie żywności i leków, wyjechało we wtorek z Płocka do Charkowa w odpowiedzi na apel mera tego ukraińskiego miasta Ihora Terechova. Dary pochodzą z organizowanej przez płocki samorząd zbiórki i z transportów z pomocą humanitarną, które dotarły tam z Irlandii.

"TIR, który został we wtorek rano zapakowany 25 paletami z żywnością, środkami higienicznymi i lekami, jest już w drodze na Ukrainę. To mniej więcej 20 ton darów, które wysłaliśmy na prośbę mera Charkowa" - powiedziała PAP Alina Boczkowska z płockiego urzędu miasta.

Wśród wysłanych artykułów znalazły się pochodzące zarówno ze zbiórki pomocowej, trwającej w Płocku od początku agresji Rosji na Ukrainę, jak również z transportów z pomocą humanitarną, jakie w ostatnim czasie przekazano płockiemu samorządowi z Irlandii.

W niedzielę prezydent Płocka Andrzej Nowakowski poinformował na Facebooku, że otrzymał "dramatyczną prośbę od mera Charkowa Ihora Terechova o pomoc w związku z kryzysem humanitarnym, do jakiego doprowadzili rosyjscy agresorzy, bombardując w tym ukraińskim mieście osiedla mieszkaniowe i infrastrukturę, m.in. szpitale, szkoły i przedszkola".

Po tej informacji w Płocku zorganizowano dodatkową zbiórkę najbardziej potrzebnych artykułów, w tym żywności, także dla dzieci, i leków. Chodziło o przygotowanie transportu, który z pomocą humanitarną mógłby jak najszybciej dotrzeć do Charkowa - wstępnie planowano wyjazd właśnie na wtorek.

W Płocku zbiórka pomocowa dla Ukrainy, w tym dla partnerskiego Żytomierza, ruszyła tuż po agresji Rosji na Ukrainę. Dotychczas do Żytomierza, który z płockim samorządem współpracuje od 2013 r., wyjechało siedem transportów z pomocą humanitarną, w sumie 14 samochodów. Tydzień temu wysłano też transport pomocowy dla Kijowa. Następnie do Żytomierza i do Lwowa przekazano cztery autobusy, które uzupełniły tamtejsze tabory komunikacji miejskiej.

Część z darów wysłanych dotąd z Płocka na Ukrainę pochodziła również z transportów humanitarnych, które do tego miasta dotarły ostatnio z Dublina i z Hamburga. Np. z Dublina przekazano trzy transporty pomocowe w ramach akcji zorganizowanej przez irlandzkie podmioty, w tym spedycyjne - inicjatywę tę koordynuje tam firma The Pallet Network.

Dary, które docierają do Płocka i są tam gromadzone w ramach trwającej cały czas zbiórki, trafiają również na bieżąco do przebywających w tym mieście uchodźców z Ukrainy. Według danych Urzędu Miasta Płocka, we wtorek było ich tam zarejestrowanych 2091, przy czym większość to kobiety i dzieci. Uchodźcy przebywają w 10 obiektach należących do samorządu lub użyczonych na jego prośbę - to ok. 360 osób. Pozostali goszczą w domach i w mieszkaniach osób prywatnych.