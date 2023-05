Płock: Do partnerskiego Żytomierza na Ukrainie wyjechał transport z pomocą humanitarną

Z Płocka (Mazowieckie) do Żytomierza, partnerskiego miasta na Ukrainie, wyjechał w niedzielę transport z pomocą humanitarną, w którym znalazło się m.in. 16 agregatów prądotwórczych i 100 łóżek polowych oraz żywność i leki dla dzieci - poinformowała PAP Alina Boczkowska z płockiego Urzędu Miasta.

Żytomierz to partnerskie miasto Płocka od 2013 r. Należy do najstarszych historycznych miast Ukrainy i jest tam największym skupiskiem obywateli polskiego pochodzenia - przed agresją Rosji społeczność ta liczyła ok. 40 tys. osób.

Transport, który właśnie wyjechał jest dwunastym z kolei, jaki trafi z Płocka do Żytomierza z pomocą humanitarną od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym 2022 r. Tym razem znalazło się w nim 16 agregatów prądotwórczych i 100 łóżek polowych oraz żywność i leki dla dzieci, a także pralka i zamrażarka, o które prosiła jedna z fundacji charytatywnych.

"Wczoraj zapakowany został samochód, który przyjechał z Żytomierza, a dziś z darami w ramach pomocy humanitarnej wyruszył już w drogę powrotną. Na miejscu transport spodziewany jest w nocy" - przekazała w niedzielę PAP Alina Boczkowska z Urzędu Miasta Płocka.

Zakup darów, które wysłano w obecnym transporcie pomocowym dla Żytomierza, sfinansowano dzięki funduszom gromadzonym na specjalnym koncie, które płocki samorząd utworzył tuż po napaści Rosji na Ukrainę. Dzięki tym środkom, a także prowadzonym zbiórkom, wcześniej wysyłano tam już m.in. żywność, artykuły chemiczne i higieny oraz leki. Przekazano także trzy autobusy, uzupełniając w ten sposób miejscowy tabor komunikacji publicznej.

Od początku wojny, wraz z dotychczasową pomocą dla partnerskiego miasta na Ukrainie, w Płocku zorganizowano jednocześnie kilka transportów m.in. do Kijowa, Lwowa i Charkowa - np. jeszcze we wrześniu 2022 r. wysłano tam 48 agregatów prądotwórczych, 120 kuchenek gazowych oraz długoterminowe produkty spożywcze.

Ostatnio, w połowie kwietnia, z Płocka na Ukrainę dotarł transport świec, w tym tzw. świec okopowych, które trafiły do Makarowa pod Kijowem, a potem na front dla ukraińskiego wojska. Część wykonali uczniowie płockiego Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej. Część świec, np. paschałów, które posłużą na miejscu do wykonania tzw. świec okopowych dla żołnierzy, zebrano w parafiach diecezji płockiej.

Na utworzone przez płocki samorząd specjalne konto pomocowe dla Ukrainy i uchodźców znaczące wpłaty przekazały dotychczas dwa miasta partnerskie Płocka - blisko 300 tys. wpłynęło z Fort Wayne w USA i prawie 150 tys. zł z Darmstadt w Niemczech. Wciąż można dokonywać tam wpłat.

Delegacje Fort Wayne i Darmstadt, jak również Żytomierza, gościć będą w przyszłym tygodniu w Płocku w ramach organizowanego tam cyklicznie 24. Pikniku Europejskiego, który w tej edycji potrwa od 12 do 13 maja. Jest to doroczne święto miast partnerskich z wystawami i koncertami, w którym w tym roku wezmą także udział przedstawiciele m.in. Możejek na Litwie, Bielc w Mołdawii, Plewen w Bułgarii i Auxerre we Francji.