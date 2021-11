Płock: Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” przekaże Polakom na Litwie świąteczne paczki i wyprawki szkolne

Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” z Płocka, dzięki wsparciu Fundacji Energa oraz Fundacji Enea, a także poprzez zorganizowanie własnej zbiórki, planuje przygotować na tegoroczne święta Bożego Narodzenia 400 paczek żywnościowych i 120 wyprawek szkolnych dla Polaków z rejonu solecznickiego na Litwie.

Fundacja "Cokolwiek uczyniliście", jak poinformował w PAP jej prezes Witold Wybult, zamierza wysłać transport świątecznych darów dla rodaków z Solecznik i okolic 16 grudnia.

Będzie to już kolejna akcja pod hasłem "Świąteczna Paczka Rodakom na Wileńszczyźnie" inicjowana przez Fundację "Cokolwiek uczyniliście" - np. w 2020 r., z okazji Świąt Bożego Narodzenia, z Płocka do Solecznik dotarło 370 paczek żywnościowych, a także 100 wyprawek szkolnych i 50 sztuk koców, przy czym dary te zostały zakupione dzięki darowiznom Fundacji Orlen oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

"W tym roku również przygotujemy świąteczne paczki dla naszych rodaków z rejonu solecznickiego na Litwie, a także wyprawki szkolne. Jest to możliwe dzięki wsparciu Fundacji Energa i Fundacji Enea. Dodatkowo planujemy też zorganizowanie zbiórki produktów żywnościowych" - powiedział w piątek PAP prezes Fundacji "Cokolwiek uczyniliście".

Jak wyjaśnił, za pieniądze otrzymane z korporacyjnych fundacji spółek Energa i Enea zakupione zostaną m.in. przybory szkolne i artykuły spożywcze, a dodatkowo produkty te będą również zbierane w niektórych parafiach i szkołach na terenie Płocka, np. w salezjańskiej parafii św. Stanisława Kostki czy w Centrum Edukacji Grupy Orlen.

"Chcielibyśmy, aby dzięki tym dwóm inicjatywom do Polaków z Solecznik i okolic dotarło w tym roku na święta Bożego Narodzenia 400 paczek żywnościowych oraz 120 wyprawek szkolnych. Zakładamy, że transport tych darów wyruszy z Płocka prawdopodobnie 16 grudnia" - zapowiedział Wybult. Dodał przy tym, iż zbiórka produktów w ramach akcji Fundacji "Cokolwiek uczyniliście" będzie prowadzona do 15 grudnia.

"Nie wiemy jeszcze czy ze względu na trwającą pandemię koronawirusa naszych rodaków na Litwie będą mogli wraz z darami odwiedzić wolontariusze. Mamy nadzieję, że tak się stanie, zwłaszcza, że mamy zapewniony przez jedną z firm transport, a w zeszłym roku, właśnie z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne, wizyta naszych wolontariuszy w Solecznikach i w okolicznych miejscowościach nie była niestety możliwa" - podkreślił prezes Fundacji "Cokolwiek uczyniliście".

Wybult zaznaczył, paczki i wyprawki przygotowane dla Polaków na Wileńszczyźnie zostaną przekazane na miejscu przy współpracy ze Wspólnotą Miłosierdzia Bożego z Solecznik - mają być one dowożone bezpośrednio do domów i do szkół.

Fundacja "Cokolwiek uczyniliście" została powołana w Płocku z inicjatywy i dzięki wsparciu ks. Wojciecha Góralskiego, profesora nauk prawnych, specjalisty prawa kanonicznego, wyznaniowego i konkordatowego, wykładowcy płockiego Wyższego Seminarium Duchownego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który w 1993 r. był jednym z negocjatorów Konkordatu.

Fundacja rozpoczęła działalność w czerwcu 2018 r. "w celach dobroczynności oraz kształtowania postaw patriotycznych, społecznych i chrześcijańskich". W 2019 r. zorganizowała po raz pierwszy wakacyjny pobyt w Płocku 50. polskich dzieci z rejonu solecznickiego w ramach zainaugurowanej wówczas akcji "Kolonie Miłosierdzia". W tym roku, inicjatywa została wznowiona, chociaż z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa w ograniczonej formule - od 9 do 13 sierpnia na koloniach w Płocku przebywało 14 polskich dzieci wraz z opiekunami.