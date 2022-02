Płock: Gwiazdą Audioriver duet The Blaze z materiałem z nowej płyty

Jednym z ważniejszych koncertów tegorocznego festiwalu muzyki elektronicznej Audioriver będzie występ francuskiego duetu The Blaze, który w Płocku zaprezentuje swój nowy live show z materiałem z kolejnej, niewydanej jeszcze płyty - zapowiedzieli organizatorzy wydarzenia.

Jak anonsowano już wcześniej, jubileuszowa 15. odsłona Audioriver planowana jest na weekend 29-31 lipca, a główne koncerty tradycyjnie odbywać się będą na nadwiślańskiej plaży w Płocku (Mazowieckie). W piątek organizatorzy tego wydarzenia ogłosili, że do grona potwierdzonych artystów, którzy wystąpią podczas imprezy, dołączyli, oprócz The Blaze, także BCee, Catz 'N Dogz, Dr. Rubinstein, Fred V, Friction, oraz LSDXOXO, Mind Against, Peach, Robert Hood i TERRiWhoMadeWho.

"Jednym z najważniejszych koncertów na tegorocznej edycji Audioriver będzie występ francuskiego duetu The Blaze, który w Płocku zaprezentuje swój nowy live show z materiałem z kolejnej, niewydanej jeszcze płyty" - oznajmili twórcy festiwalu elektronicznych brzmień. Jak przypomnieli, The Blaze to Guillaume i Jonathan Alric, których twórczość "zachwyciła słuchaczy na całym świecie, a także prestiżowe media, na czele z The New York Times" - w 2018 r. ukazał się ich debiutancki album pt. "Dancehall".

Jak podkreślili organizatorzy Audioriver, występy The Blaze na żywo to "wyjątkowa mieszanka wrażeń audiowizualnych, co udowodnili występując na takich festiwalach, jak Coachella i Primavera Sound" - duet gościł też na płockim festiwalu muzyki elektronicznej jeszcze 2019 r.

"Po sukcesie swojego poprzedniego krążka, Guillaume i Jonathan pracują nad kolejnym studyjnym albumem. Tegoroczny Audioriver to wyjątkowa okazja, aby posłuchać ich nowego materiału, ponieważ The Blaze w wersji live usłyszymy w tym roku tylko na wybranych światowych festiwalach" - zaznaczono w informacji o planowanym w Płocku koncercie francuskiego duetu.

Już wcześniej twórcy Audioriver anonsowali, że na podczas tegorocznej imprezy wystąpią m.in.: Âme b2b Dixon, Baasch, Cormac, Dasha Rush b2b Błażej Malinowski oraz Gorgon City, Horse Meat Disco, I Hate Models, a także Len Faki, Monster, S.P.Y ft. MC LowQui, Sevdaliza i Something Something. Jak zapowiadano, z okazji festiwalowego jubileuszu pojawią się też dodatkowa scena i wydarzenia towarzyszące.

Audioriver to jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Europie. W 2012 r. znalazł się on na liście TOP 10 plebiscytu UK Festival Awards, nagradzającego najważniejsze imprezy muzyczne na świecie. Z kolei w 2009 r. portal branżowy Resident Advisor umieścił te imprezę na czwartym miejscu wśród tego typu wydarzeń sceny elektronicznej na świecie - płocki festiwal wyprzedził wtedy m.in. podobne organizowane w Londynie, Tokio i Lipsku.

Organizatorem festiwalu Audioriver jest Fundacja Jest Akcja! Partnerami wydarzenia są: Urząd Miasta Płocka oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.