Płock: Kolejny transport pomocowy dotarł na Ukrainę - agregaty i łóżka polowe dla wojska

Urząd Miasta Płocka (Mazowieckie) dostarczył na Ukrainę kolejny transport z pomocą humanitarną. Do Złoczowa niedaleko Lwowa oraz do partnerskiego miasta Żytomierz trafiło w sumie 20 agregatów prądotwórczych, a do Makarowa pod Kijowem 55 łóżek polowych dla wojska.

Jak poinformowała PAP Alina Boczkowska z płockiego Urzędu Miasta, transport z pomocą humanitarną dla Ukrainy dotarł do Złoczowa i Żytomierza w piątek, a następnie wyruszy do miejscowości Makarów pod Kijowem.

"Do Złoczowa zawieźliśmy 5, a do partnerskiego Żytomierza 15 agregatów prądotwórczych. W transporcie znalazło się też 55 łóżek polowych, które trafią do Makarowa z przeznaczeniem dla ukraińskiego wojska" - powiedziała PAP Boczkowska.

Jak wyjaśniła, przekazane obecnie dary zostały zakupione ze środków gromadzonych na specjalnym koncie pomocowym na rzecz Ukrainy i uchodźców wojennych z tego państwa, które płocki Urząd Miasta utworzył jeszcze w 2022 r., tuż po rosyjskiej agresji.

Wcześniej, ostatni transport pomocowy na Ukrainę wysłano z Płocka w grudniu 2022 r. w ramach akcji "Paka dla Rodaka", a w jego zorganizowanie zaangażowały się, oprócz samorządu, także Fundacja Przystanek Rodzina i wolontariusze. Zbiórka darów odbywała się też w płockich sklepach i szkołach - w efekcie na Ukrainę dotarło kilkaset paczek żywnościowych i paczek dla dzieci z upominkami i artykułami piśmiennymi.

Dary trafiły do Równego, gdzie zostały rozpakowane i zawiezione do dwóch miejscowości: Kostopol i Zdołbunów. Transport dotarł też wówczas do Żytomierza, gdzie zawieziono 30 łóżek szpitalnych, które przekazał Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.

Od początku agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. w Płocku organizowana jest systematycznie pomoc humanitarna. W tym czasie do Żytomierza wyjechało dziesięć transportów m.in. z żywnością, środkami higieny i lekami. Przekazano tam również, a także do Lwowa, cztery autobusy, które uzupełniły tamtejsze tabory komunikacji miejskiej.

Do Żytomierza trafił również transport z elementami podłogi do tymczasowego schronienia dla mieszkańców Ukrainy, którzy w wyniku wojny stracili dach nad głową.

Wraz z dotychczasową pomocą dla partnerskiego miasta na Ukrainie, w Płocku zorganizowano jednocześnie kilka transportów do Kijowa i Charkowa - np. we wrześniu 2022 r. wysłano tam 48 agregatów prądotwórczych, 120 kuchenek gazowych oraz długoterminowe produkty spożywcze.

W tym samym czasie na utworzone przez samorząd specjalne konto pomocowe dla Ukrainy i uchodźców znaczące wpłaty przekazały dwa miasta partnerskie Płocka - blisko 300 tys. wpłynęło z Fort Wayne w USA i prawie 150 tys. zł z Darmstadt w Niemczech. Dzięki tym środkom możliwy był zakup żywności i innych artykułów, które uzupełniały organizowane zbiórki i były następnie wysyłane na Ukrainę. Cały czas można dokonywać tam wpłat.

Żytomierz na Ukrainie to miasto partnerskie Płocka od 2013 r. Jak przypomina płocki Urząd Miasta, Żytomierz należy do najstarszych historycznych miast Ukrainy i jest zarazem największym skupiskiem obywateli polskiego pochodzenia na Ukrainie - przed agresją Rosji społeczność ta liczyła tam ok. 40 tys. osób.