Płock: Kolejny transport z pomocą humanitarną dla partnerskiego Żytomierza w Ukrainie

Z Płocka wyruszył w poniedziałek kolejny, czwarty transport pomocowy dla partnerskiego miasta Żytomierz w Ukrainie. Jak poprzednio, dary dojadą do Lublina, gdzie zostaną przepakowane do autokaru, który przywiezie uchodźców z Żytomierza, a następnie, już z pomocą humanitarną, ruszy w drogę powrotną.

"Dziś znów skorzystaliśmy z możliwości przekazania pomocy humanitarnej dla mieszkańców Żytomierza przez Lublin. Tym razem z Płocka wysłaliśmy trzy samochody" - przekazał w poniedziałek wieczorem we wpisie na Facebooku prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Jak wyjaśnił, w Lublinie paczki zostaną przepakowane na autokar, którym przyjadą uchodźcy z Żytomierza. "Pomagamy dalej, dziękuję za ofiarność i wytrwałość w działaniu" - podkreślił prezydent Płocka, nawiązując do trwających nadal w tym mieście zbiórek pomocowych na rzecz Ukrainy, w tym partnerskiego miasta Żytomierz.

Żytomierz, liczący ponad 270 tys. mieszkańców, położony ok. 130 km na zachód od Kijowa, jest miastem partnerskim Płocka od 2013 r. To największe skupisko obywateli polskiego pochodzenia na Ukrainie - społeczność ta liczy tam ok. 40 tys. osób. W ostatnich dniach Żytomierz był kilkakrotnie ostrzeliwany przez wojska rosyjskie - pociski rakietowe trafiły m.in. w budynki mieszkalne, szpital i szkołę, która użyczała swoje pomieszczenia Polskiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej.

Zbiórka pomocowa dla Żytomierza ruszyła w Płocku tuż po agresji Rosji na Ukrainę. W ubiegłym tygodniu wysłano trzy transporty z pomocą humanitarną, w tym żywność i środki medyczne - ostatni z nich wyruszył w niedzielę.

Według płockiego Urzędu Miasta, obecnie wśród najpotrzebniejszych rzeczy zbierane są bandaże, plastry, gazy, środki opatrunkowe - normalne i jałowe, strzykawki, pieluchy dla dorosłych, pieluchy dla dzieci, podkłady medyczne, apteczki pierwszej pomocy i plastikowe kanistry do przechowywania wody pitnej - o dostarczenie takiej pomocy proszą też władze Żytomierza.

Jak informuje płocki samorząd, potrzebne są też żywność, w tym dla dzieci z długim terminem ważności, a także latarki z bateriami, śpiwory, karimaty, bielizna termiczna, ciepłe skarpety, koce termiczne, noktowizory, lampy halogenowe, rękawice robocze i ognioodporne i hełmy ochronne.