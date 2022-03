Płock: Mariawici opiekują się uchodźcami z Ukrainy

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę do parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku trafiło 22 uchodźców, w tym kobiety i dzieci, szukające schronienia w Polsce - wszyscy znaleźli tam dach nad głową i niezbędną opiekę, w tym psychologiczną. O wojnie, która zmusiła ich do ucieczki, nie chcą mówić.

Informacje przekazał PAP biskup Marek Maria Karol Babi, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce, którego siedziba znajduje się w Płocku. Wśród 22 uchodźców z Ukrainy, których już w pierwszych dniach wojny przyjęła tamtejsza parafia, jest 7 kobiet i 15 dzieci w wieku od niespełna 2 do 14 lat - pierwsi uchodźcy, cztery mamy i dziewięcioro dzieci, dotarły tam 26 lutego rano - poinformował biskup.

"Robimy wszystko, żeby panie i ich dzieci, które gościmy poczuli się u nas, jak w rodzinie. Wszyscy mieszkają wspólnie na terenie parafii. Mają zapewnione wyżywienie, a także dostęp do spiżarni i zapasów. Śniadanie i kolację przygotowują we własnej kuchni, bo to stwarza właśnie taką domową atmosferę. Gotują też zupki dla najmłodszych, a są to dzieci zupełnie małe, mające dwa i trzy latka. Dla wszystkich jest wspólny obiad" - powiedział bp Babi.

Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów podkreśla, że uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają na terenie tamtejszej parafii, zapewniono też opiekę psychologiczną. To inicjatywa wspierana przez mariawickie Stowarzyszenia Miłosierdzie i Miłość oraz tamtejsze Centrum Integracji Społecznej.

"Dużą pracę wykonały też dziewczęta z Ukrainy, które uczą się w Płocku. Gdy nasi goście z Ukrainy usłyszeli znajomy głos, od razu zareagowali i po raz pierwszy, po trzech dniach pobytu u nas, wyszli na czterogodzinny spacer. Było to takie otwarcie, że ktoś im bliski oprowadził ich po Płocku. Widać jednak, że panie i ich dzieci bardzo tęsknią za swymi rodzinami, które są wciąż na Ukrainie, za mężami i ojcami" - podkreślił bp Babi.

Jak dodał, już kilka godzin po przyjęciu w parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pierwszych uchodźców z Ukrainy mieszkańcy Płocka zaczęli przynosić tam dary, a wkrótce zaczęły one napływać z innych parafii mariawickich w Polsce.

"To najróżniejsze rzeczy, żywność, środki higieniczne, w tym pampersy, a także odzież, w tym ubranka dla dzieci. Jest tego bardzo dużo. Odzew jest ogromny. Robimy więc magazyn i jednocześnie organizujemy transport na Ukrainę. Musimy dzielić się z tymi, którzy tam pozostali i potrzebują każdego wsparcia" - powiedział bp Babi.

Podkreślił przy tym, iż jednocześnie do Płocka, na rzecz ukraińskich uchodźców, dociera wsparcie finansowe z prowincji francuskiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

"Panie, które przybyły do nas wraz ze swymi dziećmi z Ukrainy, przyjechały zrozpaczone, w bardzo trudnej, emocjonalnej kondycji. Staramy się, aby po przeżyciach, których doświadczyły, proces adaptacji w nowej rzeczywistości przebiegał stopniowo. Panie mało rozmawiają, nie chcą opowiadać o wojnie. Widać u nich stres wynikający ze świadomości, że bliscy, mężowie pozostali w kraju ogarniętym wojną" - opowiada Edyta Kurowska, koordynująca opiekę psychologiczną.

"Liczymy na to, że panie z czasem się otworzą. Już kilka z nich uśmiecha się, a to przecież zawsze dobry znak. Staramy się odpowiadać na wszystkie ich potrzeby. Naszych gości codziennie odwiedzamy, rozmawiamy. Przygotowaliśmy też zajęcia, ale czekamy, aż panie będą gotowe. Mamy wspaniałą kadrę, terapeutów i wsparcie innych psychologów, także wolontariuszy" - dodała.

Kurowska przyznała, że ukraińskie dzieci, które przebywają na terenie parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku, adaptują się w nowych realiach szybciej. "Chłopcy chętnie grają w piłkę, dziewczynki czytają. Liczę, że proces adaptacyjny będzie jeszcze szybszy i pełniejszy, zwłaszcza w przypadku starszych dzieci, gdy pójdą one szkoły" - powiedziała Kurowska.

W Polsce Kościół Starokatolicki Mariawitów liczy ok. 25 tys. wiernych. Blisko 10 tys. mariawitów mieszka także we Francji, głównie w Paryżu. Siedzibą władz tego Kościoła, należącego m.in. do Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich i Polskiej Rady Ekumenicznej, jest Płock. Jest tam Świątynia Miłosierdzia i Miłości z zabudowaniami klasztornymi. Powstała w latach 1911-1914 w stylu neogotyku angielskiego, a fundusze na jej budowę pochodziły z ofiar kapłanów i sióstr zakonnych oraz wiernych.

Ruch mariawicki powstał pod koniec XIX w., stawiając sobie za cel naśladowanie życia Marii - Mariae vitam imitantes. Jego założycielka św. Maria Franciszka Kozłowska (1862-1921) w 1893 r. doznała w Płocku objawienia wskazującego na potrzebę odnowy moralnej ludzkości przez nieustającą adorację Przenajświętszego Sakramentu i wzywanie pomocy Matki Bożej.