Płock: „Miarka za miarkę” Williama Shakespeare’a pierwszą premierą sezonu w Teatrze Dramatycznym

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku (Mazowieckie) wystawi 8 października spektakl „Miarka za miarkę” Williama Shakespeare’a w reżyserii Bogdana Kokotka. Będzie to pierwsza premiera tej sceny w tym sezonie. W przedstawieniu wykorzystano fragmenty „Sonetów” angielskiego dramaturga.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Jest źle. Wszędzie rozpusta i zepsucie moralne. Żadnych wartości. Żadnych świętości. Świat się kończy. Czy będziemy na to bezczynnie patrzeć /…/ Zapraszamy na szekspirowską opowieść o pewnym końcu świata" - tak anonsuje spektakl "Miarka za miarkę" płocki Teatr Dramatyczny.

"To sztuka aktualna nie tylko politycznie, ale również w warstwie ogólnoludzkiej. To sztuka o kondycji człowieka, który uzbrojony w dobre chęci, szczere zamiary, chce naprawiać świat, ale jest tylko człowiekiem, ma swoje słabości" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej reżyser spektaklu Bogdan Kokotek.

Zwrócił przy tym uwagę, że sztuka "Miarka za miarkę" jest zaliczana do komedii, ale w jego opinii to "komedia gorzka". "Warstwa komediowa ma oczywiście duże znaczenie w tej sztuce. Także w tej inscenizacji staramy się, aby nie zanikła. Ale jest to przede wszystkim mądra sztuka, w której tekst warto się wsłuchać" - dodał reżyser przedstawienia.

Jak wspomniał, tytuł utworu "Miarka za miarkę" Williama Shakespeare zaczerpnął z Ewangelii św. Mateusza: "Jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą".

"To jest w zasadzie dramat społeczny. Tu rozmawiamy o tolerancji, o wybaczaniu, o zbrodni i karze, o miłości, czyli o najważniejszych tematach w życiu człowieka. W sztuce tej stawiane są w tych sprawach kluczowe pytania" - podkreślił Kokotek.

W spektaklu "Miarka za miarkę" płockiego Teatru Dramatycznego wystąpią m.in.: Książę Wincencjo - Szymon Cempura, jego namiestnik Angelo - Dariusz Poleszak-Hass, Klaudio, młody szlachcic - Adam Gradowski, a roli Izabeli, siostry Klaudia - gościnnie zaprezentuje się Magda Kuśnierz.

Autorem scenografii i kostiumów do przedstawienia jest Krzysztof Małachowski, muzyki Zbigniew Siwek, a wizualizacji Wojciech Kapela.

Reżyser przedstawienia Bogdan Kokotek urodził się w 1967 r. w Czeskim Cieszynie. Jest absolwentem wydziału aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie oraz wydziału reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie, a obecnie kierownikiem artystycznym Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego.

Jak podkreśla płocki Teatr Dramatyczny, Kokotek, jako aktor i reżyser współpracował już z tą sceną, a także z wieloma innymi teatrami w Polsce, w tym np. z Teatrem Nowy w Warszawie, jak również ze scenami dramatycznymi w Radomiu i Zielonej Górze, natomiast w Czechach - z teatrami w Ołomuńcu, Ostrawie, Opawie i Szumperku.

Ostatnim wyreżyserowanym przez Kokotka przedstawieniem w płockim Teatrze Dramatycznym był spektakl w 2011 r. "Słodkie rodzynki, gorzkie migdały" z piosenkami Agnieszki Osieckiej.

Premiera sztuki "Miarka za miarkę" Williama Shakespeare'a w reżyserii Bogdana Kokotka odbędzie się na dużej scenie Teatru Dramatycznego w Płocku 8 października o godz. 19.