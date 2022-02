Płock: Modlitwa o miłosierdzie i pokój dla świata w 91. rocznicę objawień św. Faustyny Kowalskiej

O miłosierdzie i pokój dla świata modlił się we wtorek w Płocku (Mazowieckie) z wiernymi biskup tej diecezji Piotr Libera. W 91. rocznicę pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego, których doznała tam św. Faustyna Kowalska, przewodniczył on uroczystej mszy świętej w sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

"W tym świętym miejscu, w dziewięćdziesiątą pierwszą rocznicę tamtego wieczoru, gdy święta siostra Faustyna zobaczyła w swojej celi Miłosiernego Jezusa, wznosi się nasza gorąca modlitwa o miłosierdzie i pokój dla nas i świata całego" - powiedział w homilii bp Libera.

Wspominając pierwsze objawienia z poleceniem namalowania obrazu "Jezu, ufam Tobie", biskup płocki wskazał, że w pewnym sensie możemy powiedzieć, że w 1931 r. Jezus objawił się św. Faustynie Kowalskiej jakby w "przedsionku piekła". Przypomniał o panującym wtedy na świecie kryzysie ekonomicznym, rodzeniu się zbrodniczych ideologii, a także o tym, że po dramacie I wojny światowej "już wkrótce świat miał wpaść w szpony jeszcze straszliwszej drugiej wojny".

"To był istotnie +przedsionek piekła+. I dlatego, wobec tego, co dzisiaj dzieje się w świecie, w Kościele i w rodzinach, przylgnijmy mocno do tego obrazu i tego wyznania: +Jezu, ufam Tobie+" - zaapelował biskup płocki. Wskazał też, że czynione tego wieczoru wyznanie wiary w Boże Miłosierdzie "konkretnie znaczy miłość gorętszą, przebaczanie bliźniemu, wiarę ranom Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, ufność w Bogu większą od rozpaczy, pełnienie woli Bożej i wysławienie Jego dobroci".

"Czynimy dziś to nasze wyznanie, które bardziej dociera do nieba niż szczęk broni szykowanej do wojny, bo wyznać miłosierdzie to znaczy głosić światu i każdemu człowiekowi pokój" - podkreślił bp Libera.

I zakończył: "Tak, miłosierny Panie, daj nam ten pokój prawdziwy, pokój, który płynie z Twego otwartego serca. Udziel go każdemu ludzkiemu sercu, daj Twe światło wszystkim pogrążonym w mroku, stojącym przeciw sobie na granicach, skłóconym w rodzinach, poranionym i tracącym wiarę, chorym i umierającym, grzesznikom największym i nam samym. Daj Twój pokój i miłosierdzie".

Podczas mszy świętej w sanktuarium Bożego Miłosierdzia modlono się o pokój dla Ukrainy, o "powstrzymanie demona wojny" i dialog, który zapobiega zbrojnym konfliktom. W tej intencji na zakończenie Eucharystii zgromadzeni odśpiewali chóralnie suplikację "Święty Boże, Święty Mocny".

W uroczystościach upamiętniających 91. rocznicę objawień św. Faustyny Kowalskiej uczestniczyły siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z przełożoną generalną matką Petrą i siostrą Dianą, przełożoną płockiego klasztoru, a także Rycerze Jana Pawła II i przedstawiciele Wspólnoty "Faustinum", a także pielgrzymi z całej Polski.

Św. Faustyna Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. we wsi Głogowiec opodal Łęczycy. W wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie, a w 1930 r. przybyła do klasztoru w Płocku. Właśnie w tym mieście, w swej klasztornej celi, 22 lutego 1931 r. doznała pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego.

Wydarzenie to św. Faustyna Kowalska opisała w swym "Dzienniczku": "Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie: jeden czerwony, a drugi blady (...). Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: +Jezu, ufam Tobie+. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie".

W Płocku św. Faustyna Kowalska przebywała dwa lata do czasu wyjazdu do Wilna, gdzie w 1934 r. powstał obraz Jezusa Miłosiernego namalowany przez Eugeniusza Kazimirowskiego - artysta polegał na wskazówkach siostry Faustyny. Zmarła 5 października 1938 r. w Łagiewnikach pod Krakowem. W 1993 r. w Watykanie papież św. Jan Paweł II beatyfikował ją, a w 2000 r. kanonizował. Wtedy też ogłosił, że każda pierwsza niedziela po Wielkanocy będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku powołano przy tamtejszej kaplicy w dniu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej. Rocznie miejsce to odwiedza ok. 15 tys. pielgrzymów, także z zagranicy. Od 2015 r. trwa tam budowa kościoła na ok. 1,5 tys. osób - w górnej części świątyni znajdzie się kaplica dziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, a w dolnej Muzeum Świętej Siostry Faustyny, sale prelekcyjne i Dom Pielgrzyma dla ok. 50 osób. Trwa zbiórka funduszy na ten cel.

W 80. rocznicę objawień św. Faustyny 22 lutego 2011 r. biskup płocki Piotr Libera przyjął w swym herbie biskupim wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: "Jesu, in Te confido - Deus Caritas est", czyli "Jezu, ufam Tobie - Bóg jest Miłością".