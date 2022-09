Płock: Muzeum Mazowieckie zaprasza na pierwsze urodziny wystawy art deco

Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza 16 września na pierwsze urodziny wystawy art deco. Otwartą rok temu stałą ekspozycję sztuki i rzemiosła lat 20. i 30. XX wieku, odwiedziło dotychczas prawie 30 tys. osób. Podczas urodzin zaplanowano specjalne zwiedzanie wystawy oraz koncert muzyczny.

"Nasza słynna wystawa art deco ma już rok. Z tej okazji zapraszamy Was na urodzinowe świętowanie" - ogłosiło Muzeum Mazowieckie w Płocku, informując jednocześnie, że 16 września wstęp na przygotowane wydarzenia będzie darmowy.

Jak oznajmiono w anonsie, podczas urodzin zorganizowane zostanie specjalne zwiedzanie wystawy art deco, podczas którego przewodnicy opowiedzą o epoce i jej stylu, a także o zbiorach placówki, a całe wydarzenie uświetni koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, "grupy rozsmakowanej w dawnych melodiach polskiej przedwojennej rewii i kabaretu - usłyszeć będzie można piosenki i pieśni z repertuaru Adama Astona, Wiery Gran i Mieczysława Fogga.

"Zajrzyjcie do muzeum i uczcijcie z nami urodziny wystawy, którą w ciągu roku odwiedziło, uwaga - niemal 30 tys. osób z całego świata" - zaprasza na rocznicowy jubileusz ekspozycji art deco płockie Muzeum Mazowieckie.

Wystawę stałą "Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art deco" otwarto w Muzeum Mazowieckim w Płocku na początku września 2021 r. - na powierzchni około tysiąca metrów kwadratowych w specjalnej aranżacji można tam zobaczyć ponad tysiąc eksponatów z lat 20. i 30. XX wieku, w tym obraz "Martwa natura" Tamary Łempickiej i czerwony kabriolet Jowett.

Według płockiego Muzeum Mazowieckiego, wystawa art deco, którą zainaugurowano w ramach ubiegłorocznych obchodów 200-lecia placówki, jest największą w Polsce, poświęconą tej epoce.

Na ekspozycji można m.in. zobaczyć wnętrza mieszkalne, meble, szkło, ceramikę, tkaniny i lampy, a także malarstwo i rzeźbę z lat 20. i 30. XX wieku. Atrakcją są stylowe aranżacje domu mody z kolekcją strojów z epoki oraz sklepu jubilerskiego z wyeksponowaną puderniczką Tiffany'ego i kolczykami w etui Cartiera, a także gabinet prezesa banku z kolekcją papierów wartościowych i numizmatów.

Zwiedzających wystawę ze zbiorami sztuki i rzemiosła art deco w płockim Muzeum mazowieckim wita aranżacja oddająca klimat miasta nocą z mini kinem "Odeon". Odrębną część ekspozycji stanowi Sala Tożsamości, wydzielona przestrzeń z polskimi dziełami nurtu narodowego, inspirowanego folklorem i ludowością.

Atrakcją wystawy "Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art deco" są również multimedia, w tym ekrany z informacjami o sztuce z tego okresu, stylowa ścianka do selfie oraz lustro, przed którym można wirtualnie "przymierzać" stroje z epoki.

Muzeum w Płocku powstało w 1821 r. z inicjatywy Towarzystwa Naukowego Płockiego. Placówka, która od tego czasu zmieniała swe siedziby i nazwy, rozbudowując jednocześnie zbiory i ekspozycje, początkowo historyczne i archeologiczne, jest uznawana za najstarsze muzeum publiczne w Polsce. Od 1963 r. nosi nazwę Muzeum Mazowieckiego.

W 2005 r. placówka przeniosła swą siedzibę z dawnego opactwa benedyktyńskiego do odrestaurowanej, secesyjnej kamienicy w centrum miasta, gdzie główną część ekspozycji stanowią typowe dla przełomu XIX i XX wieku wnętrza mieszkań, oddające klimat epoki secesji, a także zbiory malarstwa, rzeźby i rzemiosła okresu Młodej Polski. Jest tam również wystawa poświęcona historii Płocka. Z kolei w pobliskim spichlerzu prezentowane są zbiory etnograficzne i sztuki Dalekiego Wschodu.

W 2006 r. Muzeum Mazowieckie podjęło decyzję o rozszerzeniu działalności i stworzeniu stałej wystawy art deco. Projekt kupna działki, na której znajduje się kamienica, a także jej remont i przygotowanie nowej ekspozycji, kosztować będzie w sumie ok. 32 mln zł, z czego ok. 4 mln zł to wsparcie unijne, a pozostała kwota to dofinansowanie samorządu Mazowsza. Obecnie cała kolekcja placówki liczy ok. 100 tys. eksponatów.

Urodziny wystawy art deco w Muzeum Mazowieckim w Płocku rozpoczną się 16 września o godz. 16.