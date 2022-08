Płock: Na ratuszu zawieszona zostanie flaga wolnej Białorusi

Na ratuszu w Płocku (Mazowieckie), gdzie znajduje się Urząd Miasta, we wtorek rano zostanie zawieszona biało-czerwono-biała flaga wolnej Białorusi. Zapowiadając wydarzenie, płocki samorząd przypomniał, że tego właśnie dnia minie druga rocznica sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi.

"We wtorek, 9 sierpnia, powiesimy na ratuszu flagę wolnej Białorusi. Tego dnia przypada druga rocznica sfałszowanych wyborów prezydenckich. Chcemy w ten sposób wyrazić gest solidarności z Białorusinami, którzy stanęli w obronie wolności oraz demokratycznych wartości i praw człowieka" - oznajmiło biuro prasowe Urzędu Miasta Płocka.

Wspominając o protestach Białorusinów po sfałszowanych wyborach prezydenckich, płocki samorząd, podkreślił, że wielu z nich "spotkało się z brutalną, bezprecedensową reakcją władzy, która ma poczucie bezkarności". "Kilkuset Białorusinów zostało wtrąconych do więzienia, tysiące zostało zmuszonych do emigracji do państw sąsiednich, wielu z nich znalazło się w Polsce" - podkreślono m.in. w informacji.

Jak zapowiedział Urząd Miasta Płocka, "biało-czerwono-biała zawiśnie na ten jeden dzień na budynku ratusza obok naszych barw narodowych oraz flagi Ukrainy, która zmaga się z militarną agresją ze strony Rosji". "Bądźmy solidarni z wolną Białorusią" - zaapelował jednocześnie płocki samorząd.

W sierpniu 2020 r. po wyborach prezydenckich na Białorusi ubiegającemu się o reelekcję Aleksandrowi Łukaszence przyznano oficjalnie 80,1 proc. głosów, natomiast ciesząca się dużą popularnością opozycyjna kontrkandydatka, Swiatłana Cichanouska, zdobyła - według Centralnej Komisji Wyborczej - 10,1 proc.

Ogłoszone wyniki wyborów doprowadziły do masowych protestów na Białorusi, które trwały przez kilka miesięcy. Władze zareagowały represjami. Do aresztów trafiło ponad 36 tys. osób, wszczęto ponad 4600 spraw karnych. Za więźniów politycznych uznanych zostało wówczas ponad 600 osób. Zablokowano lub zlikwidowano większość niezależnych mediów.

Na początku marca tego roku, po lutowej napaści Rosji na Ukrainę, Płock zawiesił porozumienia o partnerskiej współpracy z białoruskim miastem Nowopołock, a także z rosyjskim Mytiszczi.

Decyzję podjęto "na znak protestu wobec agresji Rosji i jej białoruskiego sojusznika na Ukrainę" - wyjaśnił wtedy prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Ostatecznie, z końcem marca, płoccy radni zdecydowali o wypowiedzeniu obu miastom umów o współpracy partnerskiej.

Płock podpisał umowę partnerską z rosyjskim Mytiszczi w 1996 r., natomiast z białoruskim Nowopołockiem w 2006 r.