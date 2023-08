Płock: Paweł Usiądek będzie liderem okręgowej listy kandydatów Konfederacji w wyborach do Sejmu

Przedsiębiorca i analityk finansowy z Ciechanowa Paweł Usiądek będzie liderem listy kandydatów Konfederacji w nadchodzących wyborach do Sejmu w okręgu płocko-ciechanowskim. Usiądek startował już w poprzednich wyborach parlamentarnych, ale nie uzyskał wówczas mandatu posła.

W piątek na konferencji prasowej w Płocku (Mazowieckie) Konfederacja przedstawiła kandydatów w najbliższych wyborach do Sejmu z okręgu płocko-ciechanowskiego. Jak ogłoszono, oprócz Usiądka, który otwierać będzie listę, na kolejnych miejscach znajdą się: Przemysław Waśkowski - pracuje w niewielkiej firmie działającej na terenie Polski i Niemiec oraz Katarzyna Szadkowska - technik rachunkowości, studentka bezpieczeństwa wewnętrznego.

Czwarte miejsce na liście kandydatów Konfederacji w wyborach do Sejmu ma zająć Marek Tucholski, politolog, rzecznik tego ugrupowania w okręgu płocko-ciechanowskim, zarazem szef Ruchu Narodowego w Płocku.

Tucholski zapowiedział w piątek, że lista kandydatów tego ugrupowania do Sejmu w tym okręgu będzie pełna i liczyła 20 osób. Zapewniał, że Konfederacja będzie miała też swego kandydata w wyborach do Senatu.

"Jesteśmy tu po to, aby dać Polakom alternatywę w postaci partii, która nie skupia się na rzeczach, które dzielą Polaków, tylko na tym, co dla Polaków jest najistotniejsze". Jak przekonywał, obecnie większość Polaków zwraca uwagę na inflację, która niszczy ich zasoby i portfele.

W trakcie prezentacji kandydatów Paweł Usiądek powiedział, że lista, którą będzie otwierał, będzie "drużyną składającą się z osób ideowych, zaangażowanych, zdeterminowanych, aktywnych, które chcą zmienić Polskę, chcą bronić polskiego interesu, interesu Polaków".

Usiądek mówił m.in., iż od nowego roku, czyli dwa i pół miesiąca po wyborach parlamentarnych, wprowadzona zostanie "radykalna, najwyższa od 25 lat podwyżka podatków i opłat lokalnych", w tym od podatku od gruntów, mieszkań i nieruchomości firmowych, od autobusów i ciężarówek oraz psów, a także opłaty: targowa, reklamowa i uzdrowiskowa.

"Zawdzięczamy to rządowi PiS i pseudoopozycji, która ramię w ramię z rządem głosowała za tym, aby od półtora roku była w Polsce rekordowa od 30 lat inflacja, ponieważ to opłaty, podatki lokalne uzależnione są od wysokości inflacji" - zaznaczył Usiądek. Wspomniał przy tym, że inflacja za pierwsze półrocze wynosi 15 proc.

Usiądek ocenił, że inflacja w Polsce rośnie, ponieważ w latach 2021-2022 "mieliśmy zamknięcie gospodarki, bezprawne, niekonstytucyjne, co spowodowało, że przedsiębiorcy musieli zamykać swoje firmy".

"W tym momencie mamy do czynienia z procesem masowego zamykania jednoosobowych działalności gospodarczych, a to właśnie one, fryzjerzy, warsztaty samochodowe, odpowiadają za 50 proc. PKB w Polsce" - stwierdził kandydat Konfederacji, dodając, iż "za to odpowiada rząd PiS i pseudoopozycja".

Lider listy Konfederacji w nadchodzących wyborach do Sejmu w okręgu płocko-ciechanowskim ma 41 lat, pochodzi i zawodowo jest związany z Ciechanowem, z wykształcenia jest socjologiem i prawnikiem, pracuje jako przedsiębiorca i analityk finansowy.

W wyborach do Sejmu w 2019 r. w tym samym okręgu Usiądek był kandydatem Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość, nie zdobył jednak mandatu. W wyborach tych startowała również w tym samym okręgu i z tej samej listy Katarzyna Szadkowska, obecnie mazowiecka koordynatorka Niezależnego Związku Zawodowego Wolność i Godność, ale także nie uzyskała mandatu.