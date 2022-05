Płock: Piknik Europejski z wystawą fotografii "Niebo na Żytomierzem

W Płocku (Mazowieckie), podczas odbywającego się tam w sobotę 23. Pikniku Europejskiego, otwarto wystawę fotograficzną "Niebo na Żytomierzem". Ekspozycja prezentuje blisko 40 zdjęć wykonanych przez mieszkańców ukraińskiego miasta po rosyjskiej agresji. Fotografie dokumentują m.in. wojenne zniszczenia.

Żytomierz, położony ok. 130 km na zachód od Kijowa, to od 2013 r. partnerskie miasto Płocka, liczące przed napaścią Rosji na Ukrainę ponad 270 tys. mieszkańców. To także największe skupisko obywateli polskiego pochodzenia na Ukrainie - do rozpoczęcia wojny społeczność ta liczyła tam ok. 40 tys. osób.

Na ekspozycji "Niebo na Żytomierzem" pokazano zdjęcia przedstawiające Żytomierz i niebo nad miastem przed wojną oraz po napaści Rosji na Ukrainę. Wśród fotografii wykonanych w ostatnim czasie znalazły się także dokumentujące pracę żytomierskiego szpitala dziecięcego, którego personel ratuje życie noworodkom.

"Prezentowane zdjęcia ukazują trudną i bolesną rzeczywistość wojenną, ale są też wyrazem nadziei, którą żyją wszyscy obywatele Ukrainy" - podkreśliła dyrektor Płockiej Galerii Sztuki Alicja Wasilewska, która przygotowała ekspozycję. "Niebo jest jedno dla wszystkich. Przed wojną niebo nad Żytomierzem było przepiękne" - mówiła wzruszona podczas wernisażu wystawy, jedna z autorek zdjęć Tatiana Didkowska.

Wystawa "Niebo na Żytomierzem" została otwarta w sobotę podczas inauguracji 23. Pikniku Europejskiego, który w tym roku odbywa się w Płocku pod hasłem "Solidarni z Ukrainą". Ekspozycja prezentowana jest w Domu Darmstadt, będącym symbolem partnerskiej współpracy miasta i jego siostrzanych samorządów z całego świata.

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, otwierając 23. Piknik Europejski, podkreślił, iż w tym roku cieniem na wielu podobnych wydarzeniach kładzie się wojna na Ukrainie. "To trudny czas dla naszych przyjaciół, także z partnerskiego miasta Żytomierza" - powiedział. I dodał: "Chcemy okazać naszą solidarność. Pamiętajmy o tych, którzy dzisiaj walczą w Ukrainie, wierząc za nasza pomoc, międzynarodowa solidarność pomoże wkrótce zakończyć tę wojnę".

Wraz z prezydentem Płocka na scenie przed ratuszem na tamtejszym Starym Rynku pojawili się przedstawiciele miast partnerskich, oprócz ukraińskiego Żytomierza, także Fort Wayne w USA, Bielce w Mołdawii, Możejki na Litwie i Darmstadt w Niemczech.

"Chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym gościom, że są razem z nami, że razem z nami świętują naszą obecność w Unii Europejskiej i NATO. Dzisiaj możemy dzięki temu czuć się bezpiecznie. Chcemy by tak samo bezpiecznie było w całej Europie, na całym świecie. Dlatego dzisiaj, w sposób szczególny, nasze myśli, nasze serca kierujemy w stronę Ukrainy, w stronę Żytomierza" - mówił Nowakowski.

Prezydent Płocka podziękował jednocześnie mieszkańcom za zaangażowanie w pomoc na rzecz Ukrainy i uchodźców, którzy przebywają także w tym mieście - to obecnie ok. 2,5 tys. obywateli Ukrainy, głównie kobiet i dzieci.

W programie 23. Pikniku Europejskiego, który w Płocku został zorganizowany w tym roku po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, znalazły się m.in. festyn z przysmakami kuchni ukraińskiej oraz występy dzieci - polskich i ukraińskich. Główne wydarzenia, w tym finałowy koncert Ani Dąbrowskiej, odbywały się na płockim Starym Rynku.

Obecnie Płock ma 12 miast partnerskich. Wśród nich, oprócz Żytomierza, Fort Wayne, Bielec, Możejek i Darmstadt, są także Loznica w Serbii, Forli we Włoszech, Auxerre we Francji, Thurrock w Wlk. Brytanii, a także Huai'an w Chinach, Plewen w Bułgarii i Rustawi w Gruzji. Na podstawie listu intencyjnego Płock współpracuje też z miastem Bayanzurkh w Mongolii.

Na początku marca Płock zawiesił porozumienia o partnerskiej współpracy z rosyjskim miastem Mytiszczi i z białoruskim Nowopołockiem. Decyzję podjęto "na znak protestu wobec agresji Rosji i jej białoruskiego sojusznika na Ukrainę" - wyjaśnił wówczas prezydent Płocka. Miasto to podpisało umowę o partnerskiej współpracy z rosyjskim Mytiszczi w 1996 r., a z białoruskim Nowopołockiem w 2006 r.