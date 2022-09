Płock planuje wysłanie do Charkowa kolejnego transportu humanitarnego

Płock planuje wysłać do Charkowa kolejny transport pomocy humanitarnej. Władze tego ukraińskiego miasta zwróciły się do płockiego samorządu z prośbą o dostarczenie agregatów prądotwórczych, kuchenek gazowych i żywności długoterminowej. Transport ma wyruszyć w tym, najpóźniej w przyszłym tygodniu.

"Władze Charkowa zwróciły się do nas z prośbą o dostarczenie agregatów prądotwórczych, kuchenek gazowych i długoterminowej żywności. Postaramy się, żeby transport, który przygotowujemy, wyruszył w drogę na Ukrainę jeszcze w tym tygodniu, a najpóźniej na początku przyszłego" - powiedziała we wtorek PAP Alina Boczkowska z płockiego Urzędu Miasta.

Jak zaznaczyła, środki na zakup urządzeń i żywności, o które zwróciły się władze Charkowa, pochodzą ze specjalnego miejskiego konta na rzecz pomocy Ukrainie i uchodźcom wojennym z tego państwa, które utworzono po agresji Rosji.

"Jesteśmy w kontakcie także z Żytomierzem, partnerskim miastem Płocka, i z tych samych środków, czyli ze specjalnego konta, po dostarczeniu transportu humanitarnego do Charkowa, postaramy się zorganizować podobną pomoc także i do tego miasta" - dodała Boczkowska.

W kwietniu i w maju Płock wysłał do Charkowa dwa transporty pomocy humanitarnej - były to m.in., pochodzące również ze zbiórek, żywność, leki i środki higieniczne.

W tym czasie - na otwarte już wcześniej przez samorząd specjalne konto pomocowe dla Ukrainy i uchodźców - znaczące wpłaty przekazały dwa miasta partnerskie Płocka - blisko 300 tys. wpłynęło z Fort Wayne w USA, a prawie 150 tys. zł z Darmstadt w Niemczech. Przekazane dary pochodziły też z transportów z pomocą humanitarną, które dotarły z Irlandii.

Zbiórka pomocowa ruszyła w Płocku w lutym, tuż po agresji Rosji na Ukrainę. Dotychczas np. do Żytomierza wyjechało 8 transportów z pomocą humanitarną, w sumie 14 samochodów. Przekazano tam również, a także do Lwowa, cztery autobusy, które uzupełniły tamtejsze tabory komunikacji miejskiej. Do Żytomierza wyjechał też transport z elementami podłogi dla powstającego tam tymczasowego schronienia dla mieszkańców, którzy w wyniku wojny stracili dach nad głową.

W międzyczasie w Płocku zorganizowano również transporty pomocy humanitarnej dla Kijowa i właśnie dla Charkowa.

W maju, gdy przygotowywano drugi transport pomocowy dla Charkowa, w Płocku trwał 23. Piknik Europejski, święto miast partnerskich. W załadunku darów - ok. 20 ton żywności - pomogli wówczas przedstawiciele tych miast, w tym Fort Wayne i Darmstadt, a także reprezentujący Bielce w Mołdawii i Możejki na Litwie.