Płock: Ponad 400 paczek z darami trafiło do Polaków na Ukrainie

Ponad 400 paczek z darami trafiło z Płocka (Mazowieckie) do Polaków na Ukrainie. Wśród obdarowanych był pan Włodzimierz z Żytomierza, który od wielu lat cierpi na chorobę popromienną, bo w 1986 r. był likwidatorem szkód po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu.

Żytomierz to partnerskie miasto Płocka, gdzie w listopadzie, po raz piąty, przeprowadzono zbiórkę darów dla Polaków na Ukrainie, w tym także mieszkających we Lwowie. Akcję "Paka dla Rodaka" zorganizowała Fundacja Przystanek RODZINA.

W zbiórce, oprócz płockich szkół podstawowych i średnich, uczestniczyły także m.in. Hufiec ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 r., tamtejsza Mazowiecka Uczelnia Publiczna i Płocki Wolontariat, który zbierał produkty żywnościowe również w sklepach w mieście.

Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu udało się skompletować ponad 400 paczek z takimi produktami, jak mąka, cukier, makaron czy konserwy. Dla dzieci przygotowano też zestawy słodyczy. Wśród podarunków znalazły się również gry planszowe i zabawki - poinformował w poniedziałek Sebastian Dymek z Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Paczki trafiły do polskich rodzin w Żytomierzu i Lwowie. "Są to osoby żyjące na granicy ubóstwa, często schorowane i w podeszłym wieku. Warunki życia wielu z nich są trudne, bez ogrzewania i bieżącej wody. Na miejscu wolontariuszom z Płocka paczki pomagali roznosić po domach potrzebujących rówieśnicy oraz starsi członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie" - podkreślił Dymek.

On sam wraz z dwoma studentkami pielęgniarstwa Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku odwiedził w Żytomierzu pana Włodzimierza, który, od wielu lat cierpi na chorobę popromienną, bo w 1986 r. był likwidatorem szkód po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu.

"Od kilkunastu lat pan Włodzimierz nie wstaje z łóżka. Mieszka w niewielkim budynku przypominającym pomieszczenie gospodarcze, w którym nie ma stałego ogrzewania" - powiedział PAP Dymek. Na co dzień panem Włodzimierzem, który nie ma przyznanej emerytury, opiekuje się siostra.

"To bardzo smutna historia. Pan Włodzimierz mówił, że czuje się niepotrzebny. Ale w trakcie naszej wizyty podkreślał, że jest mu bardzo miło, że ktoś, i to z tak z daleka, o nim pamiętał" - dodał Dymek.

Paczki z Płocka podczas wyjazdu na Ukrainę przekazano też Polakom we Lwowie. Trafiły do dzieci z polskiego przedszkola, do członków Towarzystwa Zabytek i polskiego chóru oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dymek zwrócił uwagę, że w mazowieckiej uczelni publicznej w zbiórkę darów dla Polaków na Ukrainie zaangażowali się studenci III roku pracy socjalnej, którzy jako wolontariusze przygotowali punkty, gdzie składane były produkty. Przynosili je studenci i pracownicy uczelni, a także uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.

"Warto nadmienić, ze istotnym elementem akcji jest kształtowanie patriotycznych postaw, budowanie więzi z rodakami mieszkającymi za granicą i rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi" - podkreślił Dymek.

Akcję "Paka dla Rodaka" honorowym patronatem objęli w tym roku prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, marszałek Mazowsza Adam Struzik, a także starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki.

Żytomierz, gdzie trafiły m.in. dary, jest jednym z 14 miast partnerskich Płocka - umowę w tej sprawie podpisano w 2013 r.

Urząd Miasta Płocka, który zachęcał do udziału w akcji, przypomniał, że Żytomierz należy do najstarszych historycznych i kulturalnych miast Ukrainy, jest zarazem największym w tym kraju skupiskiem obywateli polskiego pochodzenia - ok. 40 tys. Jest tam zabytkowy polski cmentarz, po nekropoliach Łyczakowskiej we Lwowie i na Rossie w Wilnie, jeden z największych poza granicami naszego kraju. Spoczywają tam m.in. rodzice Ignacego Paderewskiego i rodzina Stanisława Moniuszki.

W podziękowaniu za akcję "Paka dla Rodaka" prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków Wiktoria Laskowska-Szczur zorganizowała koncert dla gości z Płocka. Były m.in. występy uczniów Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I. J. Paderewskiego, zespołów Dzwoneczki, ModernPol, Korolisków i Poleskich Sokołów. Zorganizowano też wycieczkę do miejsc związanych z kulturą polską na Ukrainie.