Płock: Sąd skazał na dożywocie trzech oskarżonych ws. zabójstwa 20-letniego Rafała C.

Na kary dożywocia i pozbawienia praw publicznych na 10 lat Sąd Okręgowy w Płocku (Mazowieckie) skazał w piątek trzech oskarżonych o zabójstwo w styczniu 2020 r. 20-letniego Rafała C. Sprawcy uprowadzili ofiarę zbrodni, wywieźli do lasu, podduszali, ranili nożem, a następnie zakopali, gdy jeszcze żył.

Wyrok, który zapadł w piątek przed płockim Sądem Okręgowym wobec 26-letniego Konrada M., 22-letniego Łukasza R. i 21-letniego Kamila W. nie jest prawomocny. Proces w tej sprawie toczył się od grudnia 2021 r.

Motywem zbrodni, jak ustalono w śledztwie i potwierdzono w postępowaniu sądowym była zemsta, która miała wynikać z podejrzenia oskarżonych, że zeznania Rafała C. w innej sprawie mogły im zaszkodzić.

W śledztwie, a następnie w toku procesu, ustalono m.in., że Konrad M., Łukasz R. oraz Kamil W. zwabili Rafała C., który pracował wtedy jako dostawca pizzy, do jednego z mieszkań w Płocku, a następnie uprowadzili go, wywożąc w bagażniku samochodu do lasu na terenie gminy Rypin (woj. kujawsko-pomorskie).

Rafał C. był tam podduszany, wielokrotnie raniony nożem, a następnie został wrzucony do wykopanego wcześniej dołu i zasypany wapnem - sekcja zwłok wykazała, że ofiara zbrodni zmarła na skutek przysypania ziemią.

"Oceniając winę oskarżonych, sąd doszedł do przekonania, że jest ona najwyższa z możliwych" - powiedziała w piątek sędzia Justyna Wawrzyńczak, uzasadniając orzeczony wymiar kary. Jak wskazała, oskarżeni działali wspólnie, metodycznie, z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Rafała C., a ich postępowanie wobec ofiary cechowało szczególne udręczenie, przy czym motywy czynu zasługują na szczególne potępienie.