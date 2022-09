Płock: Transport pomocowy dla Charkowa: żywność, agregaty, kuchenki

Płock (Mazowieckie) przygotował transport pomocy humanitarnej dla Charkowa, o którą zwróciły się władze tego miasta. Jeszcze we wtorek na Ukrainę wyjedzie TIR z żywnością oraz agregatami prądotwórczymi i kuchenkami gazowymi. Dary zakupiono z wpłat na pomoc Ukrainie i uchodźcom.

Jak poinformowała PAP Alina Boczkowska z płockiego Urzędu Miasta, o pomoc humanitarną zwrócił się tam mer Charkowa Ihor Terechow. Przypomniała jednocześnie, że będzie to trzeci transport wysłany przez płocki samorząd do tego ukraińskiego miasta, jednego z najbardziej dotkniętych skutkami rosyjskiej agresji.

"Zgodnie z apelem władz Charkowa przygotowaliśmy transport 48 agregatów prądotwórczych, 120 kuchenek gazowych oraz długoterminowych produktów spożywczych i żywności, jak konserwy, olej, makaron, ryż, kasza gryczana i manna, cukier, sól oraz kawa i herbata" - powiedziała PAP Boczkowska.

Dodała, iż TIR, który jeszcze we wtorek ruszy z Płocka w drogę powrotną na Ukrainę, zawiezie w sumie 21 palet. "Dary, łącznie za ponad 180 tys. zł, zostały zakupione ze środków na utworzonym wcześniej specjalnym koncie pomocowym na rzecz Ukrainy i uchodźców wojennych z tego państwa" - wyjaśniła.

Zaznaczyła, iż transport do przewiezienia pomocy humanitarnej dla Charkowa zapewniła strona ukraińska. "TIR dotarł do Płocka dzisiaj. Trwa właśnie załadunek darów" - powiedziała we wtorek po południu Boczkowska.

W kwietniu i w maju Płock wysłał do Charkowa dwa transporty pomocy humanitarnej - były to m.in., pochodzące również ze zbiórek, żywność, leki i środki higieniczne. W tym czasie - na otwarte już wcześniej przez samorząd specjalne konto pomocowe dla Ukrainy i uchodźców - znaczące wpłaty przekazały dwa miasta partnerskie Płocka - blisko 300 tys. wpłynęło z Fort Wayne w USA, a prawie 150 tys. zł z Darmstadt w Niemczech. Przekazane dary pochodziły też z transportów z pomocą humanitarną, które dotarły z Irlandii.

Zbiórka pomocowa ruszyła w Płocku w lutym, tuż po agresji Rosji na Ukrainę. Dotychczas np. do Żytomierza wyjechało 8 transportów z pomocą humanitarną, w sumie 14 samochodów. Przekazano tam również, a także do Lwowa, cztery autobusy, które uzupełniły tamtejsze tabory komunikacji miejskiej.

Do Żytomierza wyjechał też transport z elementami podłogi dla powstającego tam tymczasowego schronienia dla mieszkańców, którzy w wyniku wojny stracili dach nad głową. W międzyczasie w Płocku zorganizowano również transporty pomocy humanitarnej dla Kijowa i właśnie dla Charkowa.

W maju, gdy przygotowywano drugi z kolei transport pomocowy dla Charkowa, w Płocku trwał 23. Piknik Europejski, święto miast partnerskich. W załadunku darów - ok. 20 ton żywności - pomogli wówczas przedstawiciele tych miast, w tym Fort Wayne i Darmstadt, a także reprezentujący Bielce w Mołdawii i Możejki na Litwie.

