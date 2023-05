Płock: Transport świec do produkcji tzw. świec okopowych dla ukraińskiego wojska

Do miasta Malin w obwodzie żytomierskim na Ukrainie wyjechał z Płocka (Mazowieckie) bus załadowany świecami do produkcji tzw. świec okopowych. To drugi tego typu transport wysłany przez płocki samorząd dla ukraińskiego wojska po zorganizowanej wcześniej zbiórce.

"Z Płocka do miejscowości Malin w obwodzie żytomierskim pojechał bus załadowany świecami do produkcji tzw. świec okopowych, które przeznaczone będą dla ukraińskiego wojska" - powiedziała w piątek PAP Alina Boczkowska z płockiego Urzędu Miasta. Dodała, że transport do przewiezienia świec zorganizowała strona ukraińska.

Boczkowska zaznaczyła, że świece, które posłużą na miejscu do produkcji tzw. świec okopowych dla ukraińskich żołnierzy, podobnie jak wcześniej pochodziły ze zbiórki ogłoszonej przez Urząd Miasta. "Mimo tego, że oficjalnie zbiórka się zakończyła, to mieszkańcy Płocka nadal przynoszą świece. W ostatnim czasie uzbierało się ich tyle, że wystarczyło to na przygotowanie następnego transportu" - wyjaśniła.

Boczkowska przypomniała, że pierwszy transport świec z Płocka wysłano na Ukrainę w kwietniu - wtedy trafił on do miejscowości Makarów niedaleko Kijowa, a potem na front, dla ukraińskiego wojska.

Urząd Miasta Płocka jeszcze w marcu ogłosił zbiórkę wosku i parafiny oraz niedopalonych świec do przygotowywania tzw. świec okopowych dla ukraińskich żołnierzy. Na prośbę prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego i przy aprobacie biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego, zbiórkę świec zorganizowano m.in. w parafiach diecezji płockiej. Część gotowych już tzw. świec okopowych wykonali wtedy uczniowie płockiego Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej.

Akcję ogłoszono w Płocku po tym, gdy w lutym wysłano na Ukrainę kolejny transport z pomocą humanitarną, który dotarł wówczas do Makarowa. Władze tego miasta i przedstawiciele wojska poprosili wtedy o wsparcie przy wytwarzaniu tzw. świec okopowych, które pozwalają ukraińskim żołnierzom m.in. ogrzać się oraz służą jako źródło światła lub do przygotowania posiłków czy podgrzania wody.

Miasto Malin, gdzie obecnie trafi drugi transport świec, położone jest w obwodzie żytomierskim. Żytomierz to partnerskie miasto Płocka od 2013 r.

Wsparcie dla Ukrainy, a także uchodźców wojennych z tego państwa, organizowane jest w Płocku od początku napaści Rosji w lutym 2022 r. Dotychczas z Płocka na Ukrainę wysłano 21 transportów pomocowych, w tym np. z żywnością, środkami higieny i lekami. Najwięcej darów przekazano do partnerskiego Żytomierza. Oprócz artykułów spożywczych, czy środków medycznych, trafiły tam również trzy autobusy komunikacji miejskiej, a także elementy podłogi do tymczasowego schronienia dla mieszkańców Ukrainy, którzy w wyniku wojny stracili dach nad głową.

W międzyczasie transporty pomocowe wysyłano też z Płocka do Kijowa, Charkowa, jak również do Złoczowa i Makarowa. Były to m.in. agregaty prądotwórcze, kuchenki gazowe oraz łóżka polowe i długoterminowe produkty spożywcze.

W pomoc dla Ukrainy angażowały się też miasta partnerskie Płocka. Na utworzone przez płocki samorząd specjalne konto pomocowe dla Ukrainy i uchodźców znaczące wpłaty przekazały dotychczas Fort Wayne z USA - blisko 300 tys. zł oraz Darmstadt w Niemczech - prawie 150 tys. zł. W dalszym ciągu można dokonywać tam wpłat.