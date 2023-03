Płock: W Dniu Kobiet autobus Komunikacji Miejskiej z hasłem: „Widzimy Twoje supermoce”

W Dniu Kobiet na ulice Płocka wyjedzie autobus Komunikacji Miejskiej, którego aranżacja będzie miała skłonić pasażerki do pomyślenia o sobie, swoich zaletach i talentach. W autobusie znajdą się m.in. grafiki ukazujące kobiety jako superbohaterki i lustro z hasłem: „Widzimy Twoje supermoce”.

Jak poinformowała we wtorek płocka Komunikacja Miejska, która jest spółką gminną, autobus przygotowany specjalnie na Dzień Kobiet będzie kursował 8 marca przez cały dzień na kilku najpopularniejszych liniach - autobus będzie można rozpoznać po naklejkach z napisami: "Realizuj swoje marzenia", "Włącz pozytywne myślenie", "Znajdź czas dla siebie", "Bądź sobą" i "Wierzymy w Ciebie".

"Celem akcji jest nie tylko docenienie kobiet, ale sprawienie, aby wszystkie kobiety - superbohaterki poczuły się tego dnia wyjątkowo i same dostrzegły swoje super moce" - podkreśliła w anonsie wydarzenia płocka Komunikacja Miejska. Jak zapowiedziano w informacji, w specjalnym autobusie, który 8 marca będzie kursował po ulicach Płocka na pasażerki czekało będzie m.in. lustro z hasłem: "Widzimy Twoje supermoce" oraz grafiki ukazujące kobiety jako superbohaterki, łączące siłę i piękno.

"Akcja ma skłonić pasażerki do pomyślenia o sobie, o swoich zaletach, talentach - super mocach, z którymi codziennie pokonują wiele wymagających zadań" - wyjaśniła Weronika Kijek z płockiej Komunikacji Miejskiej. Jak dodała, każda kobieta to superbohaterka, która pracując, realizując się zawodowo, wypełnia jednocześnie wiele obowiązków, choćby jako matka, żona, partnerka czy przyjaciółka.

"Rola kobiety nieustannie się zmienia i ewoluuje. Nie zmienia się jednak to, że są one zabiegane i zapracowane. To ważne, aby zatrzymały się na chwilę i umiały docenić siebie, zobaczyć w sobie superbohaterkę, która każdego dnia wykonuje wiele zadań, pełni wiele różnych i odpowiedzialnych ról, dba o rodzinę, swoich bliskich, przyjaciół, pracuje zawodowo, często również łączy pracę zawodową z macierzyństwem" - podkreśliła płocka Komunikacja Miejska.

Jak podano w informacji, specjalnym autobus na Dzień Kobiet, oznaczony numerem taborowym 753, będzie kursował 8 marca ulicami Płocka na liniach 20, 26, 19, 22 i 3.