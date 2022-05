Płock: W Noc Muzeów można będzie zwiedzać najstarszą szkołę i latać nad miastem

Najstarsza szkoła w Polsce i jedna z najstarszych w Europie, katedra z historyczną nekropolią Piastów oraz Muzeum Mazowieckie z największą w kraju kolekcją sztuki secesji i art deco zapraszają w Płocku 14 maja na Noc Muzeów. Aeroklub Ziemi Mazowieckiej zorganizuje w tym czasie loty widokowe nad miastem.

Urząd Miasta Płocka i Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna, zachęcając do udziału w Nocy Muzeów, zapowiadają 18 wydarzeń, podczas których będzie można odwiedzić zabytkowe obiekty i poznać ich tajemnice oraz zwiedzić wystawy stałe i ekspozycje czasowe, nie tylko muzealne, ale też np. w Płockiej Galerii Sztuki.

Jedną z atrakcji Nocy Muzeów będzie zwiedzanie najstarszej polskiej szkoły, jednej z najstarszych w Europie, istniejącej nieprzerwanie od 1180 r. - obecnie Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego. "Podróż przez IX wieków tradycji zapewni niezapomniane wrażenia. Odkryte zostaną niektóre z tajemnic +Małachowianki+, a być może będzie można natknąć się na mieszkające w jej ruinach duchy" - zapowiadają organizatorzy. Jak anonsują, przy dobrej pogodzie będzie można również podziwiać panoramę Płocka z XV-wiecznej wieży "Małachowianki", w której obecnie znajduje się obserwatorium astronomiczne.

W Noc Muzeów będzie można też zwiedzić Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, która została wybudowana przez biskupa Aleksandra z Malonne w latach 1130-44. Jest ona jedną z pięciu najstarszych w kraju i jedną z trzech, gdzie spoczywają dawni władcy Polski. To także największa nekropolia Piastów.

W płockiej bazylice pochowani są średniowieczni książęta: Władysław I Herman oraz jego syn Bolesław III Krzywousty, za których panowania Płock był stolicą Polski. Spoczywa tam również 14. książąt mazowieckich, w tym Bolesław IV Kędzierzawy i Konrad I Mazowiecki. W katedralnej krypcie znajdują się też szczątki księżniczki Gaudemundy-Zofii, córki Wielkiego Księcia Litwy Trojdena, żony Bolesława II Mazowieckiego.

Dla zwiedzających otwarta zostanie również w Noc Muzeów Świątynia Miłosierdzia i Miłości, czyli katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, którego siedziba znajduje się właśnie w Płocku. Oprócz zwiedzania świątyni wybudowanej w latach 1911-1914 w stylu neogotyku angielskiego oraz jej katakumb, zaplanowano także występy Chóru Młodzieżowego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, prezentację galerii archiwalnych i wstawę obrazów haftowanych przez siostry mariawitki.

Dla gości przygotowana zostanie także degustacja chleba i ciasta drożdżowego, według oryginalnej, dawnej receptury mariawickich sióstr zakonnych.

W głównej siedzibie Muzeum Mazowieckiego będzie można odwiedzić m.in. wystawy stałe "Secesja" oraz "X wieków Płocka". Gościom Nocy Muzeów towarzyszyć będzie tam muzyka z przełomu XIX i XX wieku. Z kolei w sąsiednim budynku, gdzie znajduje się ekspozycja stała sztuki art deco, zwiedzający będą mogli usłyszeć szlagiery z lat 20. I 30. XX wieku. Jak zapowiadają organizatorzy, goście będą mogli też "posmakować wybornej kawy w stylu lat dwudziestych".

Cała kolekcja Muzeum Mazowieckiego, które w ubiegłym roku obchodziło 200-lecie istnienia i uznawane jest za najstarsze muzeum publiczne w Polsce, liczy obecnie ok. 100 tys. eksponatów. Prezentowane tam stałe wystawy poświęcone secesji i art deco to największe w Polsce ekspozycje poświęcone sztuce obu tych epok.

Na Noc Muzeów zaprasza także płocki ratusz, gdzie mieści się Urząd Miasta. Przewodnicy oprowadzą tam chętnych po zakamarkach XIX-wiecznego budynku, a podczas zwiedzania będzie można spotkać historyczne postacie. Gości będzie witał burmistrz i prezydent Płocka, lekarz, antropolog, fotografik i regionalista Aleksander Maciesza (1875-1945), a o projekcie ratusza opowie sam architekt Jakub Kubicki (1858-1833).

Z kolei Płocka Galeria Sztuki zapowiada na Noc Muzeów maraton rysunkowy "Co nas łączy?", podczas którego będzie można zaprojektować własne znaki, symbole, logo lub herb. Wydarzeniem będzie spotkanie autorskie i promocja książki dr Krzysztofa Cichonia "Lebenstein. Mały leksykon archetypów" oraz wernisaż wystawy "Leben-Stein. Jan. Fotoplastykon", poświęconej twórczości malarza i grafika Jana Lebensteina (1930-1999).

Do Nocy Muzeów przyłączy się też Książnica Płocka, która w Roku Władysława Broniewskiego (1897-1962), poety urodzonego w tym mieście, zaprasza na "Prywatkę u Władka". "Książnica Płocka nie urządzi akademii ku czci, tylko zabierze uczestników wehikułem czasu tam, gdzie bywał poeta, pokaże, co lubił, co robił. Uczestnicy zaproszeni zostaną do zabawy, jak na dobrej prywatce przystało. Zaproponowane zostaną trzy tematyczne przestrzenie, w każdej z nich przygotowane inne atrakcje nawiązujące do różnych etapów życia Broniewskiego" - anonsują wydarzenie organizatorzy.

W Noc Muzeów w Płocku będzie też można wznieść się wysoko nad miastem by podziwiać jego panoramę i szeroką dolinę Wisły. Na loty widokowe śmigłowcem zaprasza bowiem tamtejsze Stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Mazowieckiej. Zaplanowano również nocne loty treningowe. Oprócz tego typu atrakcji, na lotnisku przygotowana zostanie wystawa samolotów i szybowców. Będzie też, jak zapowiadają organizatorzy, "nocne lotnicze kino plenerowe".