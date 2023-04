Płock: Wkrótce wyruszy kolejny transport pomocowy dla partnerskiego Żytomierza na Ukrainie

Z Płocka (Mazowieckie) do Żytomierza, partnerskiego miasta na Ukrainie, trafi 16 agregatów prądotwórczych, 100 łóżek polowych oraz żywność i leki dla dzieci. W transporcie, który wyruszy na początku maja, znajdą się też pralka i zamrażarka, o które prosiła jedna z fundacji działających w Żytomierzu.

Żytomierz jest miastem partnerskim Płocka od 2013 r. Należy do najstarszych historycznych miast Ukrainy i jest tam największym skupiskiem obywateli polskiego pochodzenia - przed agresją Rosji społeczność ta liczyła ok. 40 tys. osób.

"Mamy obecnie do przekazania dla władz Żytomierza 16 agregatów prądotwórczych oraz 100 łóżek polowych. Oprócz tego jedna z fundacji, która opiekuje się w Żytomierzu niepełnosprawnymi dziećmi i osobami starszymi, zwróciła się do nas o pomoc w dostarczeniu pralki i zamrażarki. Planujemy, że transport z tymi darami wyruszy na początku maja" - powiedziała PAP Alina Boczkowska z płockiego Urzędu Miasta.

Jak wyjaśniła, zakup darów, które w najbliższym transporcie wyjadą do partnerskiego Żytomierza, sfinansowano dzięki funduszom gromadzonym na specjalnym koncie pomocowym, utworzonym przez płocki samorząd tuż po napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r.

"W transporcie do Żytomierza znajdzie się również żywność i leki dla dzieci, kupione dzięki środkom przekazanym przez spółkę Basell Orlen Polyolefins. Będą to mleko w proszku, zupki, a także leki przeciwgorączkowe i przeciwbiegunkowe oraz pampersy" - zaznaczyła Boczkowska.

W Płocku pomoc humanitarna dla Ukrainy organizowana jest od początku agresji Rosji na to państwo w lutym 2022 r. W tym czasie do Żytomierza wyjechało jedenaście transportów humanitarnych m.in. z żywnością, środkami higieny i lekami. Przekazano tam również, a także do Lwowa, cztery autobusy, które uzupełniły miejscowe tabory komunikacji publicznej.

Do Żytomierza trafił również transport z elementami podłogi do tymczasowego schronienia dla mieszkańców Ukrainy, którzy w wyniku wojny stracili dach nad głową.

Wraz z dotychczasową pomocą dla partnerskiego miasta na Ukrainie, w Płocku zorganizowano jednocześnie kilka transportów do Kijowa i Charkowa - np. we wrześniu 2022 r. wysłano tam 48 agregatów prądotwórczych, 120 kuchenek gazowych oraz długoterminowe produkty spożywcze.

Na utworzone przez samorząd specjalne konto pomocowe dla Ukrainy i uchodźców znaczące wpłaty przekazały dwa miasta partnerskie Płocka - blisko 300 tys. wpłynęło z Fort Wayne w USA i prawie 150 tys. zł z Darmstadt w Niemczech. Dzięki tym środkom możliwy był zakup m.in. żywności i innych artykułów, które uzupełniały organizowane zbiórki i były następnie wysyłane na Ukrainę. Cały czas można dokonywać tam wpłat.

Ostatnio, w połowie kwietnia, z Płocka na Ukrainę dotarł transport świec, w tym tzw. świec okopowych, które trafiły do Makarowa pod Kijowem, a potem na front dla ukraińskiego wojska. Część wykonali uczniowie płockiego Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej. Część świec, np. paschałów, które posłużą na miejscu do wykonania tzw. świec okopowych dla żołnierzy, zebrano w parafiach diecezji płockiej.