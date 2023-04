Płock: Wyruszył transport świec dla ukraińskiego wojska, w tym tzw. świec okopowych

Z Płocka (Mazowieckie) na Ukrainę wyruszył w środę transport świec, w tym tzw. świec okopowych, które trafią do Makarowa pod Kijowem, a potem na front - dla ukraińskiego wojska. Część tzw. świec okopowych wykonali uczniowie płockiego Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej.

Jeszcze w marcu Urząd Miasta Płocka ogłosił zbiórkę wosku i parafiny do przygotowywania tzw. świec okopowych dla ukraińskich żołnierzy. Na prośbę prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego i przy aprobacie biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego, zbiórkę świec zorganizowano m.in. w parafiach diecezji płockiej.

Akcję ogłoszono po tym, gdy w lutym wysłano z Płocka transport z pomocą humanitarną dla Ukrainy, który dotarł m.in. do Makarowa niedaleko Kijowa - władze tego miasta i przedstawiciele wojska poprosili wówczas o dostarczenie w miarę możliwości wosku i parafiny do przygotowania tzw. świec okopowych, które pozwalają ukraińskim żołnierzom m.in. ogrzać się i służą również jako źródło światła, do przygotowania posiłków czy podgrzania wody.

"Do Makarowa na Ukrainie wyjechał dziś bus wyładowany kartonami, w których znalazły się różnego rodzaju świece, pochodzące ze zbiórki, w tym paschały. Na miejscu posłużą one do wykonana tzw. świec okopowych, które dostarczone zostaną na front dla ukraińskich żołnierzy. Jeszcze dziś w nocy transport, który wysłaliśmy, ma przekroczyć polsko-ukraińską granicę" - powiedziała w środę PAP Alina Boczkowska z płockiego Urzędu Miasta.

Jak zaznaczyła, część gotowych już tzw. świec okopowych, jakie trafią na Ukrainę, przekazał płocki Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej, którego uczniowie wykonali je w ramach prowadzonych tam zajęć.

"W sumie powstało kilkadziesiąt świec różnej wielkości. Świece powstawały w ramach lekcji, które prowadziłam oraz w ramach dodatkowych zajęć +kółka chemicznego+. Brakowało nam niestety materiału. Zbieraliśmy zużyte świece. Cześć uczniów kupiła wkłady do zniczy, które przetapialiśmy. Postaraliśmy się też o puszki i kartony. Widziałam wielkie zaangażowanie dzieci i też taką rozterkę w ich sercach, że nie mamy zbyt wiele materiału" - powiedziała wicedyrektor płockiego Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej Elżbieta Milewska, nauczycielka chemii.

"Mamy nadzieję, że każda świeca od nas, chociaż może nie jest ich zbyt dużo, pozwoli strudzonym ukraińskim żołnierzom ogrzać się, przygotować sobie posiłek, przespać się, chociaż przez chwilę odpocząć" - dodała.

Wsparcie dla Ukrainy, a także uchodźców wojennych z tego państwa, organizowane jest w Płocku od początku agresji Rosji w lutym 2022 r. W tym czasie z Płocka na Ukrainę dotarło 18 transportów z pomocą humanitarną, w tym z żywnością, środkami higieny i lekami.

Najwięcej darów przekazano dotąd do ukraińskiego Żytomierza, który od 2013 r. jest miastem partnerskim Płocka. Oprócz artykułów spożywczych czy środków medycznych, trafiły tam również trzy autobusy komunikacji miejskiej, a także elementy podłogi do tymczasowego schronienia dla mieszkańców Ukrainy, którzy w wyniku wojny stracili dach nad głową. Transporty pomocowe wysyłano też do Kijowa i Charkowa, w tym agregaty prądotwórcze, kuchenki gazowe oraz długoterminowe produkty spożywcze.

Ostatni dotychczas transport z pomocą humanitarną dla Ukrainy zorganizowano w Płocku w lutym tego roku - do Złoczowa niedaleko Lwowa i do partnerskiego miasta Żytomierz trafiło w sumie 20 agregatów prądotwórczych, a do Makarowa pod Kijowem 55 łóżek polowych dla wojska.

W ramach zorganizowanej w marcu zbiórki wosk i parafinę oraz zwykłe czy niedopalone świece można było dostarczać do Centrum Organizacji Pozarządowych w Płocku, do sąsiadującej z tą placówką Dolce Caffe Cukiernia Kawiarnia oraz do Fundacji "Przystanek Rodzina". Zbiórkę z terenu diecezji prowadziło również Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawczego "Studnia" w Płocku.