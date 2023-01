Płock: Wystawa ponad 200 prac Edwarda Dwurnika

„Edward Dwurnik. BEZ TABU” to tytuł wystawy, którą przygotowała Płocka Galeria Sztuki. Na ekspozycji zobaczyć będzie można ponad 200 prac Edwarda Dwurnika (1943-2018), jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów polskich. Wernisaż wystawy - w piątek.

"Ekspozycję tworzą prace na papierze, utrzymane w charakterystycznym dla Dwurnika stylu, komentują, a czasem krytykują i obnażają absurdy rzeczywistości, ukazują wizualną opowieść o Polsce i jej mieszkańcach" - informuje Płocka Galeria Sztuki.

Jak podkreślono w zapowiedzi wydarzenia, na wystawę "Edward Dwurnik. BEZ TABU" składa się ponad 200 prac, pochodzących z prywatnej kolekcji. Są to pojedyncze rysunki wykonane ołówkiem, tuszem, kredką, ale także reprezentujące kilkanaście cykli, jak np. "Droga", "Robotnicy", "Mur", "Miasta" czy "Reportaż".

"Chociaż raz spróbujmy popatrzeć na kolejne +dwurniki+ nie jak na sceny programowo koślawe, groteskowe, komiksowe, przerysowane, ale jak na precyzyjne studium tożsamości kraju, w którym żyjemy. Ciekawe, gdzie nas takie wolne od tabu myślenie zaprowadzi" - zachęca m.in. do odwiedzenia ekspozycji jej kurator Krzysztof Cichoń, cytowany w informacji Płockiej Galerii Sztuki.

Edward Dwurnik w latach 1963-70 studiował na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa (1896-1987). Uprawiał malarstwo, rysunek i grafikę. Mieszkał i pracował w stolicy.

Jak przypomina Płocka Galeria Sztuki, Dwurnik jako swojego "mistrza" wymieniał Nikifora, którego prace zainspirowały go do narysowania pierwszych prac z cyklu "Podróże autostopem" w 1965 r. "Dwurnik sam skrupulatnie policzył stworzone dzieła każdy z jego cykli liczy średnio od kilkudziesięciu do ponad tysiąca dzieł" - podkreślono w anonsie wystawy.

Wernisaż ekspozycji "Edward Dwurnik. BEZ TABU" odbędzie się w Płockiej Galerii Sztuki w piątek, 27 stycznia, o godz. 18. Wystawę, jak zapowiada placówka, będzie można tam oglądać do 5 marca.