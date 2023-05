Płock: Zapisy na warsztaty performance duetu VestAndPage, podczas których powstanie perfromance-opera

Muzeum Mazowieckie w Płocku ogłosiło nabór chętnych do udziału w warsztatach performance, które poprowadzą tam w lipcu Verena Stenke i Andrea Pagnes, artyści współpracujący jako VestAndPage. Efektem warsztatów będzie performance-opera z udziałem wszystkich uczestników. Zapisy już trwają.

Warsztaty oraz performance duetu VestAndPage to część realizowanego przez płockie Muzeum Mazowieckie oraz ośrodek kultury Kunstbanken z Hamar w Norwegii projektu "Opowieści. Świat jest bardziej skomplikowany niż nasze prawdy o nim", inspirowanego twórczością Franciszki i Stefana Themersonów. Cykl wydarzeń artystycznych w ramach tego przedsięwzięcia, które zainaugurowano w kwietniu, potrwa do 2024 r.

"Organizujemy nabór chętnych na warsztaty towarzyszące naszemu projektowi +Opowieści …+. To będzie tydzień zajęć ze sławami performance, duetem VestAndPage" - ogłosiło Muzeum Mazowieckie. Jak podkreśliło w informacji, "efekt warsztatów - spektakl" zostanie zaprezentowany na międzynarodowym Festiwalu Performance, który w Płocku odbywać się będzie od 19 do 22 lipca, przy czym same warsztaty potrwają od 12 do 18 lipca.

"Zapisy na warsztaty już trwają. Mogą zgłaszać się wszyscy miłośnicy sztuki współczesnej. Nie ma żadnych ograniczeń" - powiedziała we wtorek PAP Milena Kolibczyńska z płockiego Muzeum Mazowieckiego. Zgłoszenia można przesyłać na dwa adresy e-mail: a.plocieniak@muzeumplock.eu oraz j.michalska@muzeumplock.eu.

Warsztaty, które duet VestAndPage poprowadzi w Płocku, jak wyjaśniono w anonsie, "będą odwoływać się do cyklu performatywnych oper poświęconych idei DOMU", które Verena Stenke i Andrea Pagnes realizowali w latach 2017-2020. Jak tłumaczą artyści, "w czasach, w których ludzie wciąż się przemieszczają - z konieczności lub z wyboru - cykl DOM jest rozważaniem nad ideą domu oraz miejsc, do których przynależymy, jednocześnie kwestionuje niepewny parasol państwowych systemów i norm, które przypisują konwencjonalne znaczenia zarówno zbiorowości, jak i miejscom".

"Efektem warsztatów będzie performance-opera współtworzona przez wszystkich uczestników, wynikła z migracji do swego wnętrza i relacji wzajemnych" - zapowiada płockie Muzeum Mazowieckie.

I dodaje, nawiązując do tematu warsztatów i spektaklu performance, który powstanie: "Odpowiadać będziemy na pytania - czy prawdziwy dom jest tam, dokąd zmierzamy? Czy prawdziwy dom jest tam, gdzie jesteśmy? Czy dom to miejsce, moje ciało, wspomnienie, uczucie, palenisko… Twoja ręka? Czy dom jest czymś oczywistym, czy może pracą? Jak to jest, że pochodzimy z jakiegoś kraju? Jak to jest, że człowiek może powstać z pojęcia?"

Jak przypomina Muzeum Mazowieckie w Płocku, niemiecka artystka Verena Stenke i pochodzący z Włoch artysta i pisarz Andrea Pagnes współpracują jako duet performerów VestAndPage od 2006 r., a także piszą, opracowują publikacje i realizują artystyczne projekty społecznościowe. "Działali w lodach Antarktydy, u podnóża Himalajów, w bezkresnej Ziemi Ognistej, w wojskowych enklawach czy w prehistorycznych jaskiniach. Ich prace były prezentowane w przestrzeniach publicznych, teatralnych, muzealnych, galeryjnych i kinowych na całym świecie" - informuje anons płockich wydarzeń z udziałem obojga artystów.

Muzeum Mazowieckie w Płocku podkreśla jednocześnie, że Verena Stenke i Andrea Pagnes są założycielami i dyrektorami Międzynarodowego Tygodnia Sztuki Performance w Wenecji, prowadzą również mistrzowskie kursy wspólnego tworzenia i gościnnie wykładają na wielu uczelniach artystycznych.

Festiwal Performance w Płocku, z udziałem 50 artystów "działających w przestrzeni sztuk performatywnych" - z Polski, Norwegii, Austrii, Niemiec, Izraela, Włoch, a także z Ukrainy, będzie największym tegorocznym wydarzeniem cyklu "Opowieści. Świat jest bardziej skomplikowany niż nasze prawdy o nim", którego inspiracją będzie twórczość Franciszki i Stefana Themersonów. W ramach tego projektu zaplanowano również wystawę rzemiosła norweskiego - szkła, tekstyliów, ceramiki i biżuterii "Historie ręcznie opowiadane" od 10 sierpnia do 15 października, a także wystawę multimedialną, łączącą instalacje artystyczne ze sztuką efektu wizualnego pt. "Pochwała przypadku" od 7 listopada do 31 grudnia. Obie ekspozycje będzie można oglądać w płockim Muzeum Mazowieckim.

Płock to rodzinne miasto Stefana Themersona (1910-1988), awangardowego prozaika, twórcy teorii poezji semantycznej, fotografii i filmów eksperymentalnych. Od wielu lat odbywa się tu Festiwal Themersonów, poświęcony twórczości Stefana oraz jego żony Franciszki (1907-1988), malarki i ilustratorki, organizowany przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, który nosi imię obojga artystów.

Stefan Themerson po ukończeniu gimnazjum w Płocku, studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie architekturę na Politechnice Warszawskiej. W 1927 r. zajął się eksperymentami z fotografią i filmem, które rozwijał w latach 30. XX wieku. Powstały wtedy m.in. filmy "Apteka", "Europa" i "Przygoda człowieka poczciwego".

W 1938 r. wraz z żoną Franciszką, której matka również wychowywała się w Płocku, Stefan Themerson wyjechał do Francji, gdzie w 1940 r. wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Od 1942 r., będąc już w Wielkiej Brytanii, współpracował z Ministerstwem Informacji i Dokumentacji RP w Londynie. Powstał wtedy eksperymentalny film antywojenny "Calling Mr. Smith".W 1948 r. Themersonowie otworzyli w Londynie oficynę wydawniczą Gaberbochus Press, którą prowadzili do 1979 r. W latach 1957-59 organizowali tam otwarte spotkania w formule common room, czyli dyskusji i wymiany poglądów artystów oraz naukowców. Stefan jest autorem powieści, opowiadań i esejów. Do wielu jego utworów ilustracje tworzyła Franciszka, która była także autorką scenografii i kostiumów do sztuk teatralnych.

W listopadzie 2021 r. do stałych ekspozycji Muzeum Mazowieckiego w Płocku włączono Galerię Themersonów, na którą składają się m.in. obrazy, rysunki, fotogramy, fotografie, fragmenty filmów oraz przedmioty, które służyły obojgu artystom do pracy, a także związane z ich życiem osobistym.