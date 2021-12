Płock: Żołnierz WOT chce upamiętnić żołnierzy AK, Powstańców Warszawskich i Żołnierzy Wyklętych

Żołnierz WOT z Płocka st. kpr. Cezary Okraszewski chciałby, aby powstał tam pomnik poświęcony Armii Krajowej, Powstańcom Warszawskim oraz Żołnierzom Wyklętym, w tym Narodowych Sił Zbrojnych. Po tablicy upamiętniającej rtm. Witolda Pileckiego, jest to następny projekt, nad którym obecnie pracuje.

"Chciałbym, aby w Płocku powstało miejsce przypominające, zwłaszcza młodym ludziom, co znaczy być żołnierzem, czym jest służba ojczyźnie i jakimi wartościami kierowali się ci, którzy potrafili dla Polski ponieść najwyższą ofiarę" - powiedział PAP st. kpr. Okraszewski z 64. batalionu lekkiej piechoty, który wchodzi w skład 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

To z jego inicjatywy i według jego projektu powstała wcześniej tablica pamiątkowa poświęcona rtm. Witoldowi Pileckiemu, patronowi 6. MBOT, odsłonięta w październiku 2019 r. na terenie parafii św. Józefa w Płocku - w obelisku umieszczono cegłę z aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, obecnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz ziemię z kwatery "Ł" na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie IPN prowadził ekshumacje ofiar komunistycznego terroru.

Jak zaznaczył st. kpr. Okraszewski, płocką tablicę upamiętniającą rtm. Witolda Pileckiego udało się wykonać za fundusze ze zorganizowanej wówczas zbiórki, a jej odsłonięcie było możliwe dzięki zaangażowaniu proboszcza parafii św. Józefa ks. kanonika, porucznika rezerwy, Andrzeja Smolenia.

"To jedyne miejsce w Płocku przypominające postać i ofiarę rotmistrza Pileckiego jako żołnierza, bohatera i wielkiego patrioty. Chciałbym, aby w naszym mieście powstało teraz miejsce upamiętniające wielu jemu podobnych, żołnierzy AK, Powstańców Warszawskich, Żołnierzy Wyklętych, w tym z działającej na północnym Mazowszu 11. Grupy Operacyjnej NSZ, którzy polegli lub zostali pomordowani, walcząc za Polskę" - podkreślił st. kpr. Okraszewski.

Przyznał, że rozpoczęły się już przygotowania do stworzenia projektu pomnika oraz wyboru miejsca, w którym mógłby on stanąć. "Byłoby to miejsce pamięci poświęcone tym, którzy o wolną Polskę walczyli podczas II wojny światowej, a także po jej zakończeniu, w antykomunistycznym podziemiu. Być może elementem pomnika byłby las, który w tamtym czasie dawał schronienie, jak w przypadku żołnierzy 11. Grupy Operacyjnej NSZ" - wyjaśnił st. kpr. Okraszewski.

Dodał przy tym, że według wstępnej koncepcji, pomnik mógłby zostać odsłonięty w lewobrzeżnej dzielnicy Płocka - Radziwie, w pobliżu Mostu Legionów Piłsudskiego, który łączy położone na obu brzegach Wisły części miasta. "To miejsce nieprzypadkowe, gdyż wiąże się z płockimi obchodami wielu historycznych rocznic, w tym obrony miasta przed armią bolszewicką w 1920 r., a także rzecznej parady oddającej hołd Powstańcom Warszawskim" - zaznaczył st. kpr. Okraszewski.

Podkreślił, iż przy nowym projekcie pomaga mu kpr. Rafał Nagadowski, również żołnierz 64. batalionu lekkiej piechoty.

"Mam cichą nadzieję, że projekt uda się zrealizować w 2022 r. i wówczas pomnik zostałby odsłonięty, może w marcu przy okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, albo w sierpniu, podczas kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego" - podsumował st. kpr. Okraszewski.

St. kpr. Cezary Okraszewski ma 48 lat, jest podoficerem sekcji współpracy cywilno-wojskowej w 64. batalionie lekkiej piechoty w Płocku - służbę podjął w 2018 r. Na co dzień jest pracownikiem PKN Orlen, operatorem instalacji w płockim zakładzie produkcyjnym spółki. Jego pasją jest historia.

W maju 2020 r. był współorganizatorem, wraz ze Stowarzyszeniem Historycznym 11. Grupy Operacyjnej NSZ z Płocka, odsłonięcia zaprojektowanej przez siebie tablicy pamiątkowej rtm. Witolda Pileckiego w warszawskim Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Jest też współautorem, wspólnie z historykiem Przemysławem Dąbkiem, odznaki pamiątkowej 6. MBOT i projektu graficznego jej sztandaru.